Abelardo de la Espriella sigue conformando su gabinete ministerial: estos son los nombres

Estas son algunas figuras que conforman el círculo de confianza en el comité de empalme de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue conformando su gabinete ministerial y ya cuenta con diez cartas aseguradas. En la baraja le quedan nada más ocho nombramientos, aunque hacen falta todavía otros puestos clave como la embajada de Colombia en Estados Unidos y la presidencia de Ecopetrol.

Este martes, De la Espriella anunció los seis nombramientos con los que completó la decena. A través de un comunicado oficial, manifestó que Elsa Noguera, economista y exgobernadora del Atlántico, asumirá el Ministerio de Transporte; Mauricio Gómez Amín, exsenador y jefe de debate de la campaña liderará el Ministerio de Comercio; Viviane Morales, exfiscal general de la Nación y exsenadora, dirigirá el Ministerio de Educación; Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, asumirá el Ministerio de Vivienda; Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, liderará el Ministerio de Deporte; y el penalista Iván Cancino, dirigirá el Ministerio de Justicia.

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“Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete de los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asignada”, precisaron.

Anteriormente, De la Espriella ya había designado a Rodrigo Lara como ministro del Interior; a Fabio Arjona como ministro de Ambiente; a Miguel Gómez como ministro de Hacienda y al general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa.

En total, van siete hombres y tres mujeres, por lo que, según la Ley de Cuotas y los decretos de paridad de género actuales, al gabinete le hacen falta dos hombres y seis mujeres, pues debe haber nueve ministros y nueve ministras, pues el Ministerio de la Igualdad está en liquidación, lo que deja un total de 18 carteras.

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Y aunque aún no se hacen los nombramientos de ministerios importantes como el de Relaciones Exteriores o el de Agricultura, si hay indicios de quiénes podrían llegar a esos puestos. Según la designación hecha por la nueva administración, respecto a los liderazgos de los sectores más importantes en el empalme, suenan: Indalecio Dangond, líder del comité sector Agricultura y Desarrollo Rural; Iván Sánchez, líder del comité sector Salud y Mariana Pacheco, líder del comité sector Relaciones Exteriores.

¿Cuál es el recorrido de las y los nuevos ministros?

El primero en recibir su nombramiento fue Rodrigo Lara Restrepo, quien no es nuevo en la política. Esta figura le aportó peso mediático y conexiones con el establecimiento a la campaña en su momento, además de ser un viejo conocido del santismo en la campaña. Aunque su apellido está históricamente ligado al asesinato de su padre (el exministro de Justicia, a manos del Cartel de Medellín en 1984), Lara ha construido un capital político propio durante más de veinte años.

Su trayectoria incluye la dirección del programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, la presidencia de la Cámara y la dirección del partido Cambio Radical. Tras su intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá como candidato independiente en 2023, Lara aterriza en esta campaña para aportar su experiencia en el debate público y el manejo de los hilos legislativos.

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Por su parte, Miguel Gómez, el segundo en ser nombrado, es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política. Ha sido gerente internacional y presidente ejecutivo de Asocolflores, así asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior. En su hoja de vida también figura que fue vice-contralor general de la República, presidente de Bancoldex, embajador de Colombia en Francia y director de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

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A esto se suma su paso por el Congreso. Según información de la entidad, Gómez llegó a la Cámara de Representantes, siendo cabeza del Partido de la U, con más de 44.400 votos.

El tercero en ser nombrado fue Fabio Arjona, quien ocupa el cargo de ministro de Ambiente, Arjona es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde 2025 se desempeñaba como vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad para América Latina de Conservation International, organización ambiental internacional sin ánimo de lucro. Antes de asumir ese cargo, dirigió la misma organización durante 24 años, entre 2001 y 2025.

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El cuarto ministro es Jorge Eduardo Mora, quien llega al sector Defensa. Entre su experiencia se resalta que ha ocupado cargos como comandante de la Octava División, así como de la División de Fuerzas Especiales y director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Se ha formado como profesional en Ciencias Militares, con un Máster en Seguridad y Defensa de la Universidad Antonio de Nebrija, una maestría en la Escuela Superior de Guerra y estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes y Esade Business School.

Por su parte, Elsa Noguera llega al ministerio de Transporte con una trayectoria de más de una década en el sector público. Fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Barranquilla (2012-2015), posteriormente gobernadora del Atlántico (2020-2023) y también se desempeñó como ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es economista de la Universidad Javeriana, tiene un MBA de la Universidad del Norte y experiencia en juntas directivas de entidades de infraestructura y servicios públicos como Findeter, Transmetro, Triple A y el Área Metropolitana de Barranquilla.

Como ministro de Comercio, llega Mauricio Gómez Amín, abogado, exsenador y jefe de debate del presidente electo, quien encabezará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Gómez, quien es abogado especialista en derecho público, fue Representante a la Cámara y Senador (esto último por el Partido Liberal). También concejal de Barranquilla durante dos periodos y edil de esa misma ciudad. Es una figura muy cercana a la casa Char.

Al ministerio de Educación, llega Viviane Morales es exfiscal, exsenadora y exembajadora con amplia experiencia en el sector público. Durante su paso por el Congreso, con el Partido Liberal, Morales promovió un referendo para modificar la Constitución y establecer que la adopción solo pudiera ser realizada por parejas conformadas por un hombre y una mujer, así como iniciativas entre las que se encuentra la Ley de Cuotas, orientada a aumentar la participación de las mujeres en altos cargos del Estado, y la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa.

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Por su parte, el nuevo ministro de Vivienda, el excalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, asume luego de ser mandatario de la capital santandereana y de estar dos periodos en el Concejo de Bucaramanga. Su periodo como alcalde de Bucaramanga culminó repentinamente el 21 de agosto de 2025 tras un fallo del Consejo de Estado que determinó que Beltrán cayó en doble militancia.

En cuanto al ministerio de Deportes, este será liderado por Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quine es administradora de empresas, con maestría en administración de riesgos. Aunque el comunicado oficial destaca su experiencia en gestión social, Gutiérrez no cuenta con una trayectoria vinculada al deporte ni con antecedentes en la administración deportiva. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el sector privado.

Por último, el ministerio de Justicia llega a las manos de Iván Cancino, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y nuevas tecnologías , magister en Ciencias Penales y Criminológicas, cuenta con diplomado en clase Gestación Estatal, profesor de posgrados en Colombia y varias Universidades del exterior. Tiene más de 20 años de experiencia y fue Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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