Partido Conservador pidió una nueva investigación contra el expresidente Petro

"El Partido Conservador ha sido siempre férreo defensor de la democracia, férreo defensor de la separación de poderes y de…

El Partido Conservador, en cabeza de Efraín Cepeda, pidió que el expresidente Gustavo Petro sea nuevamente investigado por presunta perturbación al certamen democrático y presunto concierto para delinquir. "En Colombia, ninguna persona está por encima de las instituciones ni de la ley", aseguró el partido. Además, sostuvo que "la democracia no se negocia, la Registraduría se respeta y la voluntad popular se defiende".

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"El Partido Conservador ha sido siempre férreo defensor de la democracia, férreo defensor de la separación de poderes y de ninguna manera se han admitido los resultados electorales. Se ha hecho pensar en el imaginario popular que hubo un fraude que de ninguna manera existe. Porque además organismos tan importantes como la Procuraduría, como la Contraloría han expresado que por parte de la Registraduría y el Consejo Electoral se hizo un debate transparente, que hay cero indicios de fraude", dijo Cepeda desde la Comisión de Acusaciones.

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Y agregó: "Es peligroso para la democracia esta obstrucción al debate electoral, que lo siguen haciendo está el ‘pacto de Valledupar’. Durante mi estadía en el Senado y mi presidencia del Congreso lo que hicimos fue defender precisamente la separación de poderes y Petro lo que hizo fue desconocerla".

Por esta razón, el partido apoyó la denuncia que hizo este martes el abogado Jaime Lombana ante la Comisión de Acusaciones. "El Partido Conservador acompañó en respaldo la denuncia de Jaime Lombana contra Gustavo Petro por la presunta comisión del delito de perturbación al certamen democrático", dijo la colectividad.

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🚨 En Colombia, ninguna persona está por encima de las instituciones ni de la ley. El Partido Conservador acompañó en respaldo la denuncia de Jaime Lombana contra Gustavo Petro por la presunta comisión del delito de perturbación al certamen democrático.



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Por su parte, el abogado Lombana aseguró: "Es la Comisión de Acusaciones la encargada de investigar otro dentro de ese plan criminal del señor Gustavo Petro de atacar el sistema democrático, de atacar, de perturbar los debates electorales de cuestionar la legitimidad de la elección del presidente Abelardo de la Espriella, de seguir cuestionando al señor registrador nacional, al Consejo Nacional Electoral, está atacando la democracia en sí misma".

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Esta denuncia llega luego de que, mediante una tutela presentada ante el Consejo de Estado, el registrador Hernán Penagos buscara "amparar su honra y buen nombre", así como los de la Registraduría, frente a los señalamientos del expresidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral.

Penagos sostuvo, cuando presentó la tutela, que el exmandatario incurrió en un “desprecio temerario por la verdad”, al formular acusaciones que considera carentes de sustento y reiterarlas pese a las auditorías y explicaciones técnicas que las contradecían. Según el registrador, Petro habría utilizado el poder de la Presidencia para promover esa narrativa, desacreditar a los responsables de organizar los comicios y debilitar la confianza ciudadana en el voto.

Por su parte, el partido Cambio Radical -en vocería de Enrique Vargas- pidió que las investigaciones relacionadas con el expresidente Gustavo Petro, entre ellas las del denominado “Pacto de Valledupar” y las presuntas irregularidades en contratos de la Presidencia no se queden quietas, afirmando que el país requiere respuestas prontas.

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