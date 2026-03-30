“Se pasa a un esquema de control directo del Estado”: Imprenta Nacional sobre pasaportes

La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, y la canciller Rosa Villavicencio han defendido el nuevo modelo de pasaportes ante el Congreso y otras instancias. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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¿Cómo ha sido el proceso de empalme entre Thomas Greg and Sons, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional en la producción de los pasaportes?

Más que un empalme en sentido estricto, lo que existe es una transición técnica y operativa hacia un nuevo modelo estatal de expedición de pasaportes. Ese modelo se estructuró a partir del Memorando de Entendimiento suscrito entre Colombia y Portugal el 2 de octubre de 2024, y posteriormente se desarrolló mediante instrumentos interadministrativos y de cooperación internacional. En ese marco, participan la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal.

¿Desde el inicio del nuevo modelo saldrá del todo Thomas Greg del proceso?

A partir del 1° de abril de 2026 inicia la implementación del nuevo modelo, bajo un esquema de transferencia tecnológica, capacitación, procesos y equipos, orientado a que la personalización quede a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia. En paralelo, el operador saliente mantiene sus obligaciones contractuales hasta el cierre de su ciclo, y durante un periodo de transición de un mes, se garantiza continuidad del servicio sin ruptura operativa.

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¿Cuáles son los cambios que vienen?

El cambio central consiste en que la personalización de los pasaportes pasa a ser asumida por la Imprenta Nacional, dentro de un esquema de cooperación estatal con Portugal y en desarrollo del Decreto 1099 de 2025, que reglamentó la obligación de contratar con la Imprenta la producción de determinados documentos oficiales, entre ellos el pasaporte. Se pasa de un esquema de tercerización a uno de control directo del Estado, con soporte en cooperación internacional y transferencia tecnológica.

¿La Imprenta se encuentra preparada para asumir la producción? ¿Cuáles son las garantías de que el proceso se llevará a cabo de manera efectiva?

La Imprenta no parte de cero. El modelo fue estructurado con soporte en el Memorando de Entendimiento entre Colombia y Portugal y en el convenio de cooperación divulgado por la Cancillería, que contemplan transferencia de conocimiento, capacitación del personal local, suministro de sistemas y equipos, y fortalecimiento de capacidades institucionales. A partir del 1° de abril la Imprenta asumirá la personalización de los pasaportes, con transferencia tecnológica en materia de capacitación, procesos, procedimientos, protocolos y equipos.

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¿Y las garantías?

Las garantías del proceso están dadas por ese soporte jurídico, técnico e institucional, así como por la articulación entre las entidades ejecutoras del nuevo modelo, se encuentran todos los equipos, elementos de seguridad, capacitación de personal, libretas de pasaporte, y las PKI.

¿Cuál es la fase siguiente en el proceso de producción de los pasaportes?

La Imprenta asume la personalización de los pasaportes dentro de un esquema de transferencia tecnológica y fortalecimiento progresivo de capacidades. El objetivo del modelo, según lo informado oficialmente por la Cancillería, es consolidar en el tiempo una producción plenamente autónoma, soberana y estatal.

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El nuevo modelo se soporta en un marco normativo y contractual vigente, que incluye el Decreto 1099 de 2025 y los instrumentos de cooperación e implementación suscritos para su ejecución. Desde el punto de vista institucional, las entidades involucradas mantienen coordinación permanente para asegurar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes. En cuanto a las actuaciones judiciales y de control, la Imprenta es respetuosa de las competencias de las autoridades y ejercerá su defensa en las instancias correspondientes. Por tratarse de asuntos en curso, no resulta procedente anticipar valoraciones sobre el fondo de esas actuaciones.

¿Desde cuándo se asumirá totalmente el proceso de producción de los pasaportes?

El modelo prevé una asunción progresiva de capacidades por parte del Estado colombiano. A partir del 1° de abril inicia la operación directa, con un periodo de transición de un mes en el que coexiste el operador saliente, y posteriormente la Imprenta asume integralmente la cadena de producción, personalización y distribución, conforme al cronograma establecido, y en ejecución del contrato interadministrativo suscrito con la Cancillería. El operador saliente mantiene sus obligaciones contractuales hasta el cierre de su periodo, en el marco de una transición controlada. No se trata de una extensión indefinida, sino de un esquema técnico para garantizar continuidad del servicio durante el cambio de modelo.

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Un sindicado adscrito a la Imprenta advirtió hace unos meses que a la entidad le faltaría aún preparación para asumir este proceso, ¿cuáles son las condiciones en las que lo asume?

Desconocemos a qué quejas hace referencia. El proceso se asume en el marco de un esquema previamente estructurado desde el punto de vista técnico, jurídico e institucional, con apoyo de cooperación internacional y transferencia de conocimiento desde la entidad pública portuguesa especializada. Como ocurre en cualquier cambio estructural de esta magnitud, pueden existir inquietudes o posiciones críticas de distintos actores. Sin embargo, el nuevo modelo cuenta con soporte normativo, contractual y operativo para su implementación.

El presidente Gustavo Petro aseguró que fueron entregadas a la Imprenta varias máquinas para iniciar el proceso, ¿cuántas les entregaron y cuáles son sus funciones?

En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025, la República Portuguesa autorizó la transferencia y donación de infraestructura estratégica que incluye maquinaria especializada, sistemas tecnológicos y laboratorios de control de calidad. Lo que puede informarse públicamente es que el modelo contempla transferencia de sistemas, equipos e infraestructura técnica, así como laboratorios de control de calidad y capacitación asociada, en desarrollo del memorando y de los instrumentos de cooperación suscritos entre Colombia y Portugal. Sobre cantidades, especificaciones detalladas y funciones operativas concretas de los equipos, esa información forma parte de componentes técnicos y de seguridad del proyecto.

Cada vez estamos más cerca del nuevo pasaporte 👀

Desde el 1° de abril, Colombia contará con el nuevo modelo que incorpora tecnología de seguridad, un chip electrónico que protege tu información y permite validar tu identidad en cualquier parte del mundo#EsteEsElMío #Pasaportes pic.twitter.com/hxoQQfc5V3 — Imprenta Nacional de Colombia (@ImprentaNalCol) March 25, 2026

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