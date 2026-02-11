SENA contrató COP 1,7 billones en época de Ley de Garantías: Colombia Compra Eficiente

Jorge Londoño, director del Sena, es cuota del partido Alianza Verde en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Un informe de Colombia Compra Eficiente (CCE), la agencia encargada de la revisión de la contratación del Estado, reveló cuáles fueron las entidades que más contrataron previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Además, hizo un recopilado de todas las ciudades que más destinaron recursos en vinculaciones.

De acuerdo con Cristóbal Padilla Tejada, director de CCE, solo en enero de 2026 la cifra destinada a la contratación fue de COP 37 billones en total. De ese número, el 61 % corresponde a contratos que fueron firmados por departamentos, ciudades o municipios.

“En enero, en el sector público se suscribieron cerca de 544 mil contratos, de los cuales 377.844 corresponden a entes territoriales y 166.306 a entidades del orden nacional”, se lee en el reporte.

¿Cuáles fueron las entidades nacionales con mayor contratación?

El informe revela que fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la que más realizó vinculaciones. En total, la entidad que dirige Jorge Londoño Ulloa, cuota de Alianza Verde, fueron 37.626 contratos que sumaron COP 1,7 billones.

Después está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de Astrid Cáceres, que firmó 15.627 contratos por un valor de COP 1,2 billones; la Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, con 3.123 contratos (COP 508 mil millones) —con ciertas polémicas que fueron denunciadas por El Espectador por presunta contratación de corte político y con críticas del mismo presidente Gustavo Petro— y el Ministerio de Educación de Daniel Rojas, con 966 contratos (COP 442 mil millones).

Según Padilla, la entidad puso en marcha un “plan de contingencia” desde el año pasado para “atender el alto volumen de transacciones contractuales”. Todo eso se hace a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y tendría, técnicamente, que reducirse con la Ley de Garantías, que restringe tipos de contratación, como la vinculación directa.

En el orden departamental y municipal, las ciudades también fueron puestas bajo la lupa. CCE determinó que Barranquilla, encabezada por Alex Char, fue la que más celebró contratos: 6.947 por COP 1,3 billones. Le siguió Bogotá, de Carlos Fernando Galán, con 20.763 contratos por COP 1,2 billones; Medellín, de Federico “Fico” Gutiérrez, con 1.277 contratos por COP 894 mil millones; Cali, de Alejandro Eder, con 10.899 contratos por COP 736 mil millones; y Cartagena con 6.198 contratos por COP 431 mil millones.

Previo a la entrada en vigencia de las restricciones de tipo electoral, El Espectador puso el ojo sobre la contratación en el Estado. La Cancillería de Rosa Villavicencio estuvo entre las entidades con más movimientos, que significaron la salida de funcionarios con más de 10 años de experiencia previo a las elecciones. Desde sindicatos y asociaciones han prendido las alertas por las declaraciones de insubsistencia en el servicio diplomático que, además, generan dudas sobre las personas que llegarán a asumir el grueso del proceso electoral en el exterior.

