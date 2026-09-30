Thania Vega, pastor Arrázola y empresarios: así reestructura De la Espriella la diplomacia

En la página de aspirantes de la Presidencia se subieron las hojas de vida de Miguel Arrázola y Rodrigo de Jesús Alvarado, quienes llegarán a San Salvador y…

El servicio exterior del presidente Abelardo de la Espriella tendrá varios movimientos en los días que vienen. Dos nombres se conocieron este martes para encabezar las misiones diplomáticas en El Salvador y Bolivia, y ambos tocan tanto la estrategia que tiene el mandatario para impulsar los lazos comerciales, así como el guiño a aquellos que apoyaron la campaña de Defensores de la Patria.

En la página de aspirantes de la Presidencia se subieron las hojas de vida de Miguel Arrázola y Rodrigo de Jesús Alvarado, quienes llegarán a San Salvador y La Paz, respectivamente. Ellos se sumarán a figuras como María Consuelo Araújo (Estados Unidos), Mauricio Gaona (Naciones Unidas) y Alejandro Ordóñez (Organización de Estados Americanos), quienes ya entregaron sus credenciales, así como a Tania Gilinski (Israel), quien todavía no se ha posesionado.

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Arrázola es pastor de la iglesia Ríos de Vida y es una de las figuras cristianas más influyentes en Cartagena. En campaña, De la Espriella visitó el centro religioso y esa agrupación respaldó su candidatura, pero el líder cristiano además tiene un historial político por su férrea oposición al Acuerdo de Paz de 2016 y la campaña que lideró por el "No" en el plebiscito. Previamente, ya había apoyado las campañas de Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque.

Una gran noche para celebrar y darle toda la Gloria a Dios la lista del tigre, nuestro amigo y próximamente presidente @ABDELAESPRIELLA y el @MovSalvacionNal han sacado 4 senadores pro vidas!! pic.twitter.com/AZIs5SQKbz — MiguelArrázola (@PMiguelArrazola) March 9, 2026

En su hoja de vida, su única experiencia acreditada es en su misma iglesia, bajo el cargo de administrador gerente entre 2010 a la actualidad. En sus estudios aparece un pregrado en Teología Bíblica y Ministerial, aunque no se especifica la institución educativa en la que lo cursó.

Bajo el formato de "educación para el trabajo y el desarrollo" se incluye un doctorado honoris causa en Teología Eclesiástica que finalizó este año en la Theological International University of Florida, donde también recibió un bachelor en Estudios Teológicos. En ese mismo punto acredita un título sin especificar en el Centro de Entrenamiento Bíblico de Colombia Rhema-Cebco; un técnico laboral en Electrónica y Telecomunicaciones en el Colegio Superior de Telecomunicaciones; y Estudios Avanzados en Liderazgo Cristiano en Haggai Institute.

Ahora llegará a dirigir una de las misiones clave para el nuevo gobierno: la que está ubicada en el país que dirige Nayib Bukele. La cercanía ideológica entre el presidente de El Salvador y De la Espriella delineará el rumbo que tomarán esos lazos, marcados por los guiños que ha hecho el mandatario colombiano a las megacárceles salvadoreñas, el trato que reciben las personas privadas de la libertad y la lucha frontal contra los grupos criminales.

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Estoy muy agradecido y honrado por la invitación del gobierno salvadoreño a la investidura del presidente @nayibbukele. El Salvador gracias a su líder, es hoy por hoy, el mejor ejemplo en el mundo de lo que debe hacer un país, para dejar atrás el pasado y edificar un futuro… pic.twitter.com/jO2ZqCy00g — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 2, 2024

Aunque Bukele no estuvo en la posesión del jefe de Estado colombiano, envió a su vicepresidente, Félix Ulloa. Con el segundo al mando de El Salvador, De la Espriella planteó abrir "una nueva etapa de cooperación" y Ulloa aseguró que están enfocados en el "intercambio comercial, cultural y de todo tipo entre los dos países”.

Iván Rodrigo de Jesús Alvarado Gaitán, por otro lado, viene de una carrera enfocada en el sector privado y en la construcción. Se graduó como arquitecto en la Universidad Piloto de Colombia y ha trabajado como arquitecto director en Cafam, el consorcio Arquitectura para la Cultura, Fortur, Fontur, el Fondo Rotatorio de la Policía, Empresas Públicas de Facatativá y la Asociación Casamata, entre otros. Su afinidad con De la Espriella también tiene historial, pues además de ser concejal en Ibagué y diputado en el Tolima, fue coordinador político de la campaña del ahora presidente en ese departamento.

Lo cierto es que, hasta la fecha, ninguno de los nombramientos en el servicio exterior que ha hecho el jefe de Estado han sido para la carrera diplomática, a la que prometió potenciar en campaña. Eso sí, ha seguido la línea de todos sus antecesores para priorizar a quienes tienen cercanía política con él, aunque también ha buscado que algunos de sus representantes en el exterior tengan credenciales en materia comercial o gremial.

Ese es el caso de la misma Araújo, quien se estrenó la semana pasada junto con Gaona como los encargados de trazar la agenda de la comitiva liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo en Nueva York (EE. UU.) en el marco de la Asamblea General de la ONU. La embajadora en Washington tenía como último punto en su hoja de vida haber sido la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) desde febrero hasta agosto de 2026. De igual forma, quien será el jefe de la misión diplomática en Venezuela, Jorge Jaller —hoy parte de la junta directiva de Ecopetrol—, viene de recorrido empresarial y tiene la tarea de impulsar esos lazos con el vecino país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo (centro) tras la reunión con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, y Juan Pablo Segura, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. También estuvieron presentes el canciller Omar Bula y la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo. Foto: Archivo

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La cercanía ideológica se ha visto en otras latitudes. Como lo reveló El Espectador, la exsenadora Thania Vega de Plazas ya tiene el beneplácito del Ejecutivo de Keiko Fujimori y es la esposa del general (r) Alfonso Plazas Vega, a quien el presidente ha respaldado en los juicios que cursaron en su contra por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Otro exsenador cercano al uribismo, Juan Carlos Vélez Uribe, recibió el beneplácito para ser embajador en Ecuador.

Por esa vía también están Orlando Gabriel Abello Martínez-Aparicio, quien va a la embajada de Costa Rica; el médico Héctor Orlando Cure Bulicie, a la de República Dominicana; Juan Gonzalo Ospina Serrano, quien irá a Bélgica; y Juvenal Infante, a liderar la misión diplomática en China. Por ejemplo, Abello es exregistrador, trabajó en la firma De la Espriella Lawyers y es el padre de la viceministra de Cultura, Ana María Abello. Ospina Serrano hizo parte de la campaña del hoy jefe de Estado e impulsó su candidatura desde España.

En todo caso, el presidente sigue completando su servicio diplomático. Tanto él como el canciller Omar Bula han sido claros en que el giro de las relaciones exteriores estará enfocado en ampliar los lazos comerciales y reforzar las relaciones con países como Estados Unidos e Israel.

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