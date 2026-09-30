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Thania Vega, pastor Arrázola y empresarios: así reestructura De la Espriella la diplomacia

Las hojas de vida del pastor Miguel Arrázola y el arquitecto Rodrigo de Jesús Alvarado se publicaron en la página de aspirantes de la Presidencia. El presidente Abelardo de la Espriella ha priorizado figuras que impulsen los lazos económicos y también a quienes lo apoyaron en campaña.

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Redacción Política
30 de septiembre de 2026 – 06:02 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula.
El presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula. Crédito: Cancillería
Foto: Archivo

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El servicio exterior del presidente Abelardo de la Espriella tendrá varios movimientos en los días que vienen. Dos nombres se conocieron este martes para encabezar las misiones diplomáticas en El Salvador y Bolivia, y ambos tocan tanto la estrategia que tiene el mandatario para impulsar los lazos comerciales, así como el guiño a aquellos que apoyaron la campaña de Defensores de la Patria.

En la página de aspirantes de la Presidencia se subieron las hojas de vida de Miguel Arrázola y Rodrigo de Jesús Alvarado, quienes llegarán a San Salvador y…

Por Redacción Política

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