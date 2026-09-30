Registrador, entes de control y canciller se reunieron con el presidente: así fue la agenda

El registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Jorge Laverde estuvieron en la sede de la Presidencia desde la mañana y salieron en horas de la tarde. Aunque no hubo detalles de ese encuentro, se…

El presidente Abelardo de la Espriella despachó este martes desde la Casa de Nariño y recibió a altos funcionarios del Estado en reuniones a puerta cerrada. Al Palacio presidencial también llegaron figuras como los senadores Enrique Gómez y Sara Castellanos (Salvación Nacional), así como el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

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El registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Jorge Laverde estuvieron en la sede de la Presidencia desde la mañana y salieron en horas de la tarde. Aunque no hubo detalles de ese encuentro, se trata del primero que tiene con las cabezas de los entes de control y de la Registraduría juntos, especialmente después de la elección del jefe de la entidad que pone la lupa a los movimientos financieros del Estado.

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El mandatario también se reunió con el canciller Omar Bula en medio de la recomposición de la política exterior. Según dijo, el objetivo de ese encuentro, en el que también estuvo el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, fue retomar "el liderazgo y la respetabilidad de Colombia ante el mundo".

Trabajo permanente con nuestro canciller Omar Bula Escobar.



Retomando el liderazgo y la respetabilidad de Colombia ante el mundo.



¡Firme por la Patria!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/FjJ8C0PNjN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 29, 2026

Incluso, este mismo martes se publicó la hoja de vida de Adela María Maestre Cuello para el cargo de viceministra de Exteriores. Quien será la segunda al mando de Bula en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue embajadora en Paragua cuando María Ángela Holguín encabezaba esa cartera y fue cónsul general en Santiago de Chile. Su aterrizaje se concreta después de que se cayera el de Adriana Mendoza en ese mismo puesto.

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El tema de las extradiciones también hizo parte de la agenda del mandatario este martes. Según informó, ya son 105 que ha oficializado en 53 días que lleva en el cargo. Entre las últimas que se concretaron estuvo la de alias "Araña", cabecilla de Comandos de la Frontera y nombrado como gestor de paz del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

"El número seguirá creciendo porque en la ‘Era del Tigre’ no hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos. Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad, con en uso de los mecanismos de cooperación internacional", dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

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Entre los otros nombres que también pasaron por Palacio estuvo el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El mandatario regional aseguró que se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director del Dapre, Carlos Ríos, para tratar temas relacionados con la recuperación tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En una declaración a medios, aseguró que la operación Iron que realizaron la semana pasada fue un "éxito rotundo" y apuntó que, gracias a los decretos de la emergencia económica, se han liberado COP 300.000 millones que estarán destinados para la demolición de edificaciones afectadas por el terremoto y ayudas económicas.

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