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Derecha e izquierda calientan una campaña anticipada en los primeros 54 días de Gobierno

El Centro Democrático le puso un tatequieto a Salvación Nacional, que busca el apoyo de la Casa de Nariño. El Pacto Histórico esquiva disidencias internas y alista congreso nacional. Las dos tendencias ideológicas apuntan desde ya a las regionales de 2027.

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Redacción Política
29 de septiembre de 2026 – 09:03 p. m.
Enrique Gómez, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda
Enrique Gómez, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda hacen parte de los movimientos de campaña anticipada en los que derecha e izquierda ya entraron.
Foto: Archivo Particular

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Los primeros 54 días de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, que se completan precisamente este miércoles, se convirtieron en el caldo de cultivo de una anticipada campaña por el poder regional. Tanto la derecha, que enfrenta divisiones entre sus fuerzas mayoritarias, como la izquierda –sumida en un debate interno por la falta de renovación en sus cuadros principales–, quieren que la arena electoral de 2027 sea su escenario de consolidación.

Eso explica por qué el Centro Democrático decidió suspender cualquier tipo de alianza con…

Por Redacción Política

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