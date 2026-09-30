Derecha e izquierda calientan una campaña anticipada en los primeros 54 días de Gobierno

Los primeros 54 días de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, que se completan precisamente este miércoles, se convirtieron en el caldo de cultivo de una anticipada campaña por el poder regional. Tanto la derecha, que enfrenta divisiones entre sus fuerzas mayoritarias, como la izquierda –sumida en un debate interno por la falta de renovación en sus cuadros principales–, quieren que la arena electoral de 2027 sea su escenario de consolidación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Eso explica por qué el Centro Democrático decidió suspender cualquier tipo de alianza con Salvación Nacional, lo que se suma a la defensa del legado del expresidente Álvaro Uribe tras los ataques constantes del senador Enrique Gómez.

Publicidad

Más información: De la Espriella citó a senadores de Salvación Nacional en medio de choques con el uribismo

Además, es la razón por la cual –pero al otro extremo del espectro político– el Pacto Histórico decidió cerrar filas en torno al exmandatario Gustavo Petro para que sea él quien cierre la vía a las disidencias internas que se están gestando por falta de cambios en las vocerías y liderazgos.

Y aunque los dos puntos polarizantes del debate político, la derecha oficialista y la izquierda opositora, caminan sendas distintas por su distancia ideológica y la falta de puentes que pavimenten coincidencias sobre el país, los escenarios de confrontación que libran internamente tienen vasos comunicantes. Uno de ellos, tal vez el más evidente mas no el único, es que las regionales del próximo año pueden darles aire a los proyectos o dejarlos en una suerte de pausa tras la cita a urnas.

Consulte aquí: Pacto Histórico definió dirección nacional y fijó congreso de cara a las regionales

¿Por qué? El presidente De la Espriella citó a varios legisladores de Salvación Nacional a la Casa de Nariño; este martes, entre ellos, acudieron Sara Castellanos y el mismo Enrique Gómez. Si bien la agenda fue privada, trascendió que en los encuentros –entre otros asuntos– sí se habló sobre los réditos y enredos que han surgido de la confrontación con el Centro Democrático.

Este partido, que sacó tres millones de votos para sumar 17 curules en el Senado, notificó públicamente que tiene la disposición de mantener su respaldo a las decisiones del Gobierno, lo que se traduce en que sigue siendo bancada oficialista. Pero dejó claro que eso no implica que se admitan ataques de otros aliados fieles a la Casa de Nariño.

Es de su interés: Director de UNP ofrece disculpas a Centro Democrático tras comentarios contra ese partido

“El Centro Democrático es un partido firme en sus convicciones y principios. No buscamos coaliciones con sectarios que dividen a los colombianos entre buenos y malos. Por eso, no nos interesa acuerdo alguno con Enrique Gómez”, precisó la colectividad al ratificar que Uribe es su máximo líder y que como tal su figura debe respetarse.

El tatequieto que lanzó el uribismo tiene, además, otro matiz. Salvación Nacional solo sumó 700.000 votos para obtener cuatro curules en el Senado, por lo que no es una fuerza representativa en el Capitolio; en la Cámara tiene un cupo, mientras el Centro Democrático logró 30. Pero esa diferencia en el peso político se compensa con el apoyo directo del presidente De la Espriella, pues sabe que la colectividad de Enrique Gómez lo apoyó desde el momento uno de su aspiración y quiere usarla como vehículo para consolidarse como el nuevo referente de la derecha.

Más información: "No entregue a Colombia al FMI": Petro envió mensaje a De la Espriella en una nueva réplica

Ahí es cuando a la ecuación entra Defensores de la Patria. Esta colectividad tiene personería por los 12,9 millones de votos que De la Espriella sacó con este movimiento en segunda vuelta, pero el caso aún está en análisis del Consejo de Estado. Mientras esa definición administrativa se da, ya es un hecho que busca absorber a Salvación Nacional –y eventualmente al Creemos de Federico Gutiérrez (alcalde de Medellín)– para darle vida a una sola fuerza que le compita al uribismo por el electorado de este espectro ideológico.

El Espectador estableció que De la Espriella y Uribe sí han cruzado mensajes de forma directa en algunas ocasiones durante estos 54 días, pero eso aún no se concreta en una cita personal que ayude a zanjar las heridas que se vienen abriendo. Por esto último es que las principales filas oficialistas analizan cómo quitarle espacio a su contradictor en este escenario de derecha en las regionales de 2027.

El Centro Democrático es un partido firme en sus convicciones y principios. No buscamos coaliciones con sectarios que dividen a los colombianos entre buenos y malos.



Por eso no nos interesa acuerdo alguno con Enrique Gómez.#ConLosSectariosNO — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 29, 2026

“El Centro Democrático es un partido de centroderecha. Fue el partido de oposición más duro del Gobierno de (Gustavo) Petro, hay que decirlo, y tenemos que estar agradecidos con el Centro Democrático. Pero con esta polarización, vemos que el centro está desapareciendo y eso podría poner en problemas al Centro Democrático”, le dijo a este diario el senador Germán Rodríguez, también de Salvación Nacional.

Ahora bien, esta confrontación no es solo en este lado ideológico. En la izquierda las cosas, con bemoles, tienen situaciones similares. El Pacto Histórico decidió que los delegados del congreso nacional que alista para el próximo año sean elegidos por voto popular, lo que en plata blanca implica que el Estado destine recursos para un proceso electoral cerrado a estos círculos y que, de paso, no haya veto para hacer una campaña anticipada; tienen que promover a su militancia para ir a urnas a decidir por los nombres que propongan.

Encuentre en este enlace: De la Espriella emitió 210 decretos para su “patria milagro”: Congreso reclama agenda

Eso permitirá que la confrontación con el oficialismo salga de los escenarios digitales y del Congreso y pase a las calles, por lo que las movilizaciones sindicales y estudiantiles serán aprovechadas por este sector para mover a su electorado. Y todo con la batuta de Petro, quien en la misma línea del estallido social del 2021 fue hace una semana a Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, a tomarse fotos y hacer proselitismo en el lugar donde Donovan Balanta falleció tras un operativo policial que está bajo investigación.

“La votación será abierta, cualquier persona puede participar y votar en cualquier lugar del país, en las mesas electorales; cualquier persona se puede afiliar al movimiento siempre que esté de acuerdo en el programa progresista del movimiento”, enfatizó Petro este martes. Ahí hay un grupo, el de la senadora Carolina Corcho, que aseguró que faltan más garantías para la consolidación de esos procesos.

Publicidad

Esta es la dirección del Pacto Histórico provisional



Se convoca la elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico



La votación será abierta, cualquier persona puede participar y votar en cualquier lugar del país, en las mesas… pic.twitter.com/ssZLhFXpa1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2026

En contraste, el del senador Iván Cepeda –quien tiene la curul en Senado de la oposición tras perder la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio– está encaminado a fortalecer su presencia territorial siguiendo las directrices que ahora viene marcando el exmandatario.

En ese contexto, hace menos de una semana, Petro se reunió en Bogotá –para trazar ese nuevo camino– con el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman; el senador Alberto Benavides; y las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro. En la foto que divulgó no está Cepeda, quien también asumió parte del liderazgo de la nueva oposición, pero sí aparece Antonio Peñaloza, su gerente de campaña.

Publicidad

En contexto: Centro Democrático respondió a Enrique Gómez: "No existe interés en construir coaliciones"

Ahí se definió que habrá tres bloques de acción. Uno de verificación electoral para evitar lo que consideró el Pacto puede ser un riesgo de fraude; otro de movilidad jurídica para enfrentar en tribunales al Gobierno; y uno más en clave comunicacional para promover las tesis de un partido que logró con su lista al Senado 4,4 millones de votos; esto le significó 25 curules, a las que se suma la de oposición de Cepeda. En Cámara tienen 43 escaños.

Todos estos movimientos los analizan el presidente De la Espriella y su equipo, pues sabe que las elecciones de 2027, en las que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, será una suerte de plebiscito en torno a la primera parte de su gestión. Si la derecha crece en urnas, puede reclamar victoria; si la que más alcance logra es la izquierda, el resultado es una derrota. Hay expectativa.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.