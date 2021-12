Pese a cuestionamientos, Senado dio vía libre a ascensos de oficiales investigados

La oposición sostuvo que los ascensos deberían concederse a aquellas personas que ostentan “las más altas dignidades “en la defensa del Estado Social de Derecho. Foto: OSCAR PEREZ

De nada valieron los llamados de la oposición para que hubiera una votación nominal y no en bloque de 46 uniformados que estaban a la espera de su ascenso. Este viernes, la plenaria del Senado, con la aplanadora de las mayorías, dio vía libre a dichos ascensos, pese a que algunos congresistas cuestionaron que varios uniformados tienen investigaciones abiertas por homicidio y corrupción.

Si bien varios senadores de la oposición elevaron un llamado a la plenaria para que se votara uno a uno y de forma separada los 46 ascensos, la mesa directiva –en cabeza del presidente de la corporación, Juan Diego Gómez (Partido Conservador)– negó la pretensión. Detrás de la solicitud de los congresistas estaba la consideración de que varios de ellos tienen investigaciones en curso por cuenta de escándalos de corrupción y violación de derechos humanos.

Lo anterior, obligó al retiro de los senadores de oposición, mientras que los demás congresistas no dudaron en avalar los ascensos. En el caso de los oficiales de la Policía, hubo 70 votos por el sí y solo dos por el no. Lo propio sucedió con los ascensos del Ejército, la Fuerza Armada (sí 65 y 1 por el no) y la Fuerza Aérea (64 por el sí y o por el no).

Previamente, recordando que este viernes se celebra el Día de los Derechos Humanos, el senador de Iván Cepeda (Polo Democrático) pidió a la plenaria que se frenara ese procedimiento hasta tanto se esclarezcan investigaciones en contra de varios de ellos por supuestos hechos de homicidio o corrupción.

A través de una constancia, Cepeda recordó casos como el de los brigadieres generales Oscar Reinaldo Rey y Raúl Hernando Flórez, ambos vinculados a investigaciones por homicidio en la Fiscalía, así como el del brigadier general Eliecer Camacho Jiménez, quien presuntamente habría participado en la manipulación y adulteración de los hechos del crimen de Diego Felipe Becerra.

A ello se suma la investigación contra el brigadier Jaime Norberto Mujica ante la Procuraduría General de la Nación, que lo indaga por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, durante su dirección del Inpec.

De acuerdo con el congresista, los ascensos de oficiales deberían concederse a aquellas personas que ostentan “las más altas dignidades “en la defensa del Estado Social de Derecho, desprovistas de cuestionamientos legales, disciplinarios y éticos, “con una carrera ejemplo inquebrantable” de la moralidad pública, la legalidad y la prevalencia de los derechos humanos.