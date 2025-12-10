Petro impulsa campaña del progresismo tras hundimiento de reforma: reitera mensaje constituyente

El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El día después de que se hundiera en las comisiones económicas la reforma tributaria de COP 16,3 billones con la que el gobierno de Gustavo Petro financiaría su presupuesto para 2026, volvió a ser el centro de la discusión la reforma a la salud que sigue en vilo en la Comisión Séptima del Senado. El presidente ya se pronunció al respecto y envió un mensaje sobre la constituyente que ha convocado.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que “poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí”. Además, en línea con el llamado electoral que ha hecho en los últimos meses, afirmó que “ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política, debe tener como objetivo desatar el poder constituyente”.

Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición sino por ser extorsionistas.



Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí.



El odio se les… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

“El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo Congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto”, apuntó.

Sugerimos: Políticos colombianos están en Oslo por el Nobel a María Corina Machado, ¿quiénes son?

Refiriéndose específicamente a las reformas sociales, dijo que los congresistas que han hundido esas iniciativas “no deben continuar en el Congreso”. En esa línea, señaló que el objetivo es “tener un Congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazca en el corazón colombiano”.

Con la de la salud, en particular, la discusión del proyecto no ha sido retomada oficialmente después del hundimiento de la tributaria. Con esta decisión, se ha pedido que se retome, especialmente por las dudas que quedan sobre cómo se financiará esta cirugía al sistema de salud.

Le puede interesar: Crítica jornada para Gobierno Petro en el Congreso: sin tributaria y con tres proyectos por hundirse

Una de las voces más fuertes al respecto es la de la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), quien ve “insostenible” una reforma a la salud. Apunta que los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y el de Hacienda, Germán Ávila, han afirmado que de la tributaria saldría parte del presupuesto para sostener el sistema de salud y lograr la reforma planteada por el gobierno Petro.

Lea también: “La política de paz total realmente fracasó”: Luis Gilberto Murillo

Entre las voces que avalan este rendimiento de cuentas está el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Pinto (Partido Liberal) quien dijo que Ávila debía asistir y hacer un rendimiento de cuentas sobre el tema. “Es insólito que en una sesión que se va a debatir no esté presente el ministro”, aseguró Pinto.

El argumento de Pinto fue secundado por varias personas de la bancada de oposición, entre las que resaltan Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez (Centro Democrático) y Norma Hurtado (La U).

Lea: Iván Cepeda se reunió con empresarios de AmCham: estas fueron las reacciones al encuentro

En respuesta al llamado de Pinto, el ministro de Salud aseguró que estas son medidas que siguen dilatando el debate y que debido a eso, no le ve futuro al proyecto. “Desde abril es la misma cosa. Justificaciones y justificaciones para no estudiar el proyecto”, manifestó Jaramillo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.