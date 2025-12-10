Iván Cepeda se reunió con empresarios de AmCham: estas fueron las reacciones al encuentro

El senador y precandidato Iván Cepeda se reunió con María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, y empresarios. Foto: Archivo Particular

Una reunión entre el precandidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, y la Cámara Colombo-Americana (AmCham) desató varias reacciones desde todos los sectores del espectro político. Se trató de una reunión, como detalló la organización, para “conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de Colombia”.

En el encuentro, según contó Cepeda, “presentó sus planteamientos programáticos generales y su visión económica, y explicó cómo abordará el diálogo con el sector empresarial como parte de su estrategia para fortalecer el diálogo nacional”. Además, subrayó en la necesidad de “mantener conversaciones constructivas” con sectores del país “para construir políticas inclusivas y equilibradas”.

Iván Cepeda inicia diálogo con empresarios de Colombia como parte de su propuesta de gobierno de diálogo nacional.



Bogotá, diciembre 9 de 2025– Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se reunió este martes con empresarios de Colombia para dar inicio a un… pic.twitter.com/8I9T3U8kYN — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 9, 2025

“Ha sido un diálogo productivo desde posiciones diversas, como corresponde en un debate democrático. Celebro que comencemos este camino de intercambio con el sector empresarial en Colombia”, aseguró.

La reunión desató varias reacciones, que incluyeron fuertes críticas desde la oposición al empresariado por dialogar con el precandidato que llevará las banderas del progresismo del presidente Gustavo Petro en las próximas elecciones. Entre ellas, estuvo la del expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que "Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo". Por la misma línea se fueron las precandidatas presidenciales de su partido.

Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 10, 2025

La senadora Paola Holguín aseveró que “cuando los empresarios se ven en la disyuntiva Patria o Plata, si eligen plata, se quedan sin Patria y sin plata”. Por su lado, María Fernanda Cabal dijo que generaba preocupación que AmCham “le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el empresariado”.

“¿Dónde queda el equilibrio en el debate democrático si se legitiman posturas extremas que han demostrado ser nocivas para la inversión, el empleo y la estabilidad institucional?”, aseguró.

Preocupa que AmCham Colombia, una organización que representa los intereses del sector empresarial, le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el… pic.twitter.com/xI3xYgnDZH — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 10, 2025

La izquierda también respondió y defendió los diálogos. El representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) afirmó que el partido “demuestra que la transformación se construye escuchando, tendiendo puentes y convocando a un verdadero diálogo nacional”.

“Saludo el liderazgo de Iván Cepeda al abrir un diálogo franco con el sector empresarial”, apuntó.

Con miras a los comicios del 31 de mayo (cuando ocurre la primera vuelta presidencial), varios precandidatos están buscando diálogos para posicionar sus candidaturas. Eso ocurre no solo con diversos sectores económicos, también entre actores políticos. El progresismo, por ejemplo, va en camino al frente amplio y por ello se han dado encuentros entre Cepeda, el exministro Juan Fernando Cristo y el exembajador Roy Barreras, quienes buscan medirse el próximo 8 de marzo en una consulta.

