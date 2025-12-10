Logo El Espectador
Políticos colombianos están en Oslo por el Nobel a María Corina Machado, ¿quiénes son?

El expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez viajaron a Noruega y han tenido encuentros con líderes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Redacción Política
10 de diciembre de 2025 - 01:30 p. m.
El expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez están presentes en Oslo para la entrega del nobel de María Corina Machado.
El expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez están presentes en Oslo para la entrega del nobel de María Corina Machado.
Foto: Archivo Particular
A Noruega viajaron el expresidente Iván Duque y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez para la entrega del nobel de María Corina Machado, líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Ambos políticos fueron invitados por la misma laureada y se han reunido con varios venezolanos en el exilio.

Entre ellos, Edmundo González, quien fue el candidato de la oposición en las últimas elecciones. José Mulino, el presidente de Panamá, también está en Noruega y ya tuvo encuentros con los políticos colombianos.

Durante su gobierno, Duque rompió por completo las relaciones con el régimen, una decisión que fue revertida por el presidente Gustavo Petro. No han sido pocas las críticas que el actual inquilino de la Casa de Nariño ha delineado en esa línea e incluso sobre el nobel entregado a Machado por su trabajo con la oposición venezolana.

Duque se ha reunido con varias figuras de la política latinoamericana desde allá. En sus redes sociales, subió una foto con el opositor venezolano Leopoldo López; el expresidente de Paraguay Mario Abdo; la parlamentaria española Cayetano Álvarez; y la hija del expresidente chileno Sebastián Piñera, Magdalena Piñera.

“Esta es quizás la primera vez en mucho tiempo donde a América Latina se le reconoce un premio Nobel de Paz por una obra de vida en función de la paz, no por oportunismo, no por circunstancias”, le dijo el expresidente a NTN24.

Tanto Duque como Ramírez han estado en varios movimientos en lo últimos días alrededor del tema de las elecciones de 2026. La exvicepresidenta, incluso, está tanteando la posibilidad de lanzarse a la contienda presidencial y ha hecho parte de varios encuentros entre candidatos de centroderecha en esa vía.

Por Redacción Política

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 22 minutos
El refrán, dice: "Mucho ruido y pocas nueces". Un premio que fue en el pasado significativo, ha ido perdiendo su prestigio, principalmente, por tanto bochinche, toqueteo y manipulación política. Una lástima porque le resta el valor y la importancia merecidas.
Darìo Serrano(94861)Hace 1 hora
Increible que Duque, esté con tan malas compañías.
  • Héctor(20578)Hace 1 hora
    Cada uno busca su gente. Es un clásico.
