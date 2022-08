Petro se reunirá con Pedro Castillo en Perú, en su primer viaje internacional

A la reunión del CAN también asistirán los presidentes de Ecuador y Bolivia, Guillermo Lasso y Luis Arce. Foto: Jose Vargas / Ernesto Benavides

El presidente Gustavo Petro viajará este lunes, 29 de agosto (2022), a Perú en el marco del XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La llegada de Petro al país andino está dispuesta para las 9:30 a. m.

Luego de tres semanas de su posesión, Petro hace su primer viaje internacional a Lima, la capital peruana, a donde también llegaran los presidentes de Ecuador y Bolivia, Guillermo Lasso y Luis Arce, quienes se reúnen para fortalecer la organización internacional y las relaciones bilaterales.

Por el momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, ya se encuentra en la ciudad andina preparando el viaje y poniendo a disposición lo necesario para la llegada del presidente.

El viaje será de importancia pues no solo es le primer viaje de Petro, lo que pone en prioridad las relaciones con Perú, sino que se da luego de que Pedro Castillo no pudiera asistir a la posesión presidencial en Colombia pues el Congreso de Perú no lo autorizara para salir del país por las investigaciones abiertas en su contra.

Recordemos que el gobierno de Pedro Castillo ha estado en medio de varias complicaciones: corren seis investigaciones preliminares en su contra y los más de 50 nombramientos en su gabinete no han dejado que saque adelante el país que se avecina a una crisis alimentaria.

Gustavo Petro hace este viaje luego de haber estado el fin de semana en su primera visita oficial al departamento de Antioquia, en donde instaló el segundo Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida en el municipio de Ituango.

Adicionalmente, las relaciones internacionales de Colombia están en medio del escrutinio público por el informe del periodista Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, que señaló que el Gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua y eligió ausentarse. Asimismo, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela también han despertado varia reacciones.

“Vamos a restablecer las relaciones con Venezuela, vamos a restablecer el comercio del que viven más de ocho millones de colombianos, vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el Gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región”, dijo el nuevo embajador en el vecino país, Armando Benedetti.

Se sabe que el presidente volverá a Colombia luego de visitar a su homologo y cumplir con la reunión del CAN.