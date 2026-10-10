Piden explicaciones tras tensión por declaraciones de Ferrer sobre gobierno Petro

Este fin de semana se abrió un nuevo foco de discusión política por cuenta de unas declaraciones que vuelven sobre supuestos casos de corrupción en la administración del expresidente Gustavo Petro. El nuevo capítulo se abrió por la entrevista que le dio a Semana Eva Ferrer, quien fue consejera para la Reconciliación de esa administación. Aseguró que la exprimera Dama, Verónica Alcocer, supuestamente habría liderado un esquema de acciones ilegales que, incluso, tocan a Venezuela.

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Ante sus afirmaciones, sectores en el país de diversas fuerzas salieron a pedir explicaciones por estos hechos. El exmandatario ha negado la ocurrencia de casos de corrupción durante su administración, algo que de forma reiterada han controvertido los ahora partidos en el oficialismo.

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El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, aseguró que por estas declaraciones Alcocer "debería terminar presa". El congresista remarcó que "Estados Unidos ya le tiene la ficha" tanto a la exprimera dama como al expresidente Gustavo Petro quienes, bajo su concepto, "terminarán presos al lado de Nicolás Maduro".

También en los sectores oficialistas el senador Christian Garcés pidió a la fiscal, Luz Adriana Camargo, y a la Policía acciones concretas con estas declaraciones. "Esto amerita la apertura de una investigación de oficio", dijo Garcés. Además, remarcó que estas declaraciones son "son contundentes contra Verónica Alcocer. Presunto transporte de droga a Venezuela en avión oficial, ingreso de dos millones y medio de dólares y tráfico de armas en su entorno. Como senador de la República solicito que se actúe conforme a la ley de inmediato".

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Eva Ferrer confirma lo que muchos colombianos pensaban, el gobierno Petro está manchado por escándalos de corrupción, presuntos vínculos con el narcotráfico, dineros ilícitos y tráfico de armas. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Esto debe investigarse de… pic.twitter.com/wTqtj5Mzv3 — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) October 10, 2026

En ese mismo partido Andrés Forero indicó que "En el Pacto Histórico están indignados porque la primera dama Ana Lucía viajó a París con recursos propios", e insistió que esa colectividad no ha hablado sobre estas recientes revelaciones. "Andan callados ante las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer de lavado de activos y tráfico de drogas y de armas", dijo, pidiendo explicaciones a la bancada opositora.

Asimismo el representante Daniel Briceño cuestionó que "Petro decía que Verónica Alcocer viajaba a Venezuela a ver “el sistema orquestal venezolano en música clásica”. También dijo que aún hay altos funcionarios en el Estado que sostienen cercanía con varias figuras del petrismo o de sus cercanos, hablando puntualmente del caso de Mario Fernández.

De otro lado, en el Partido Conservador el representante Guillermo Blanco señaló que la "antigua persona de confianza de Verónica Alcocer, acusa a la ex primera dama de transportar drogas y millones de dólares utilizando aeronaves oficiales. Una cosa es viajar a París con dinero propio y otra muy distinta es enfrentar acusaciones de narcotráfico con presunto uso de recursos públicos. ¿Notan la diferencia?". En medio de la controversia, algunos de los señalados salieron a desmentir estas acusaciones.

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