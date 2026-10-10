Se agita sonajero de elecciones regionales: toman fuerza exalcaldes y bloques tradicionales

Con poco más de un año para las elecciones regionales, los sonajeros de aspirantes en varias regiones del país ya se están moviendo. Bogotá, Atlántico, Valle, Antioquia, Santander y Bolívar ya tienen sus primeras caras para las contiendas electorales, esto mientras en otros puntos del país se van conformando las primeras alianzas electorales de cara a los comicios de octubre de 2027. Izquierda, centro y derecha ya delinean sus estrategias para establecer su poder en las regiones.

En la capital la apuesta electoral se está definiendo con viejas caras conocidas por los bogotanos. El Pactos Histórico quiere recuperar uno de sus principales fortines políticos. Esa colectividad evalúa nombres en una contienda interna en la que suenan figuras como el expresidente Gustavo Petro, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y otros rostros de la izquierda pura como María José Pizarro, Camilo Romero e incluso, ya fuera de la militancia del Pacto, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Carlos Carrillo.

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Un panorama similar se vive en Antioquia. Y es que tanto a la Gobernación como a la Alcaldía de Medellín se están proyectando algunos nombres que ya ostentaron esos cargos. En las calles paisas dos nombres suenan con fuerza para retornar al poder: Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria. El excandidato presidencial anunció un retiro de la política luego de no lograr llegar a la Presidencia tras tres intentos en las urnas. En el caso Gaviria, este 2026 también buscó llegar a la Casa de Nariño, pero su objetivo se quedó en una fase primaria, pues no logró vencer en la consulta de la derecha.

En todo caso, ni Fajardo ni Gaviria han anunciado oficialmente una candidatura. Es más, ambos trabajan con sus bloques políticos en los que también existirían otras alternativas. Por ejemplo, el exrepresentante Daniel Carvalho es uno de los que busca la Alcaldía de Medellín, pero dependerá de la decisión que adopten en Dignidad y Compromiso -el partido de Fajardo- para las regionales.

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Gabriel, desconocer a Petro como el líder del Pacto Histórico no tiene sentido. Ahora, hay progresismo más allá del petrismo, como el que yo y muchos otros representamos. Y no vamos a caer en la manipulación de la derecha de mantenernos en cizañas y divisiones para que el… https://t.co/xqJXCT42gY — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 11, 2026

En las calles del Caribe el departamento que más movimientos presenta es Atlántico. Las principales estructuras políticas de esa región se mueven, esto por la importancia que en el gobierno de Abelardo de la Espriella ha ganado Barranquilla, su capital. Aunque en esa región mandan los Char, también hay una fuerte presencia del bloque Pulgar y los Torres. Además, el petrismo también ha ganado terreno en esa zona del país y que inevitablemente buscarán tomar desde las urnas.

En esa contienda los que ya dieron un primer paso fueron los Pulgar. Isabella Pulgar, quien hasta junio de este año fue diputada de este departamento por el Partido Liberal e hija del exsenador Eduardo Pulgar, ya anunció su candidatura para buscar la Gobernación del Atlántico. La exdiputada buscará llegar a un cargo que en los últimos años ha tenido fuerte presencia de la familia Char.

He tomado una decisión: voy a ser candidata a la Gobernación del Atlántico.



Llegó la hora de recuperar el Atlántico.

Llegó la hora de liderar con menos escritorio y más territorio.

Llegó la hora de los valientes.



¡Llegó la hora! 💪🏻 pic.twitter.com/pArT2X1Vgk — Isabella Pulgar (@Isabella_pulgar) October 8, 2026

Viene de una familia dedicada a la política electoral. Es hija de Eduardo Pulgar, exsenador condenado por soborno, y de la excongresista Karime Mota, del Partido de La U. En una entrevista reciente, el exsenador afirmó que su hija, “a pesar de su juventud, está preparada para desempeñarse como gobernadora del Atlántico”. Fue la segunda diputada más votada en su departamento, con más de 60.000 votos.

En la línea de los exalcaldes, en el llamado “progresismo” suena un exalcalde de Barranquilla. Bernardo Hoyos, quien en campaña presidencial apoyó a Iván Cepeda, afirmó en sus redes sociales que aceptaba ser candidato a la Alcaldía por “petición de las comunidades”. Para esa ciudad también sonó el nombre de Armando Benedetti, quien ha dicho que se alejaría de la política después de su paso por el gobierno Petro.

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Por el Valle del Cauca el poder se lo pelearán, en una primera instancia, algunas figuras del Pacto Histórico. Y es que ese partido quiere depurar su lista para que, con un único candidato, puedan tomar tanto Gobernación como Alcaldía de Cali. Uno de esos nombres que ya se perfila es Alexander López Maya, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su nombre parece fijo para Gobernación, pero para el caso de la Alcaldía es difuso, pues varios sectores petristas quieren ese lugar.

En todo ese contexto, la puja de poder regional tendrá un componente adicional: en la derecha aterriza Defensores de la Patria como nuevo jugador para su estreno en las regionales. Y es que el presidente Abelardo de la Espriella quiere revalidar su electorado desde las regiones. Es por ello que insiste en que “en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud y con patriotismo”. Pero, además, en ese espectro ideológico también jugará el recientemente renovado Partido Republicano, bajo el liderazgo de María Fernanda Cabal.

Estos dos partidos entran a disputar sus votantes con el Centro Democrático, que pese a su fracaso en las elecciones presidenciales, mantuvo la segunda fuerza política más importante en el Congreso.

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