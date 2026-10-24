“No me retractaré ni detendré mis denuncias”: senadora Posada le contestó a defensora Marín

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En medio de la controversia pública que se ha desatado por las denuncias de presuntos procedimientos irregulares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales ha hecho en su mayoría la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), este fin de semana se abrió un nuevo capítulo de la polémica.
Este otro episodio comenzó con una declaración de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien salió a pedir que se rectifiquen los señalamientos que se han hecho sobre una de las magistradas de ese tribunal transicional, Julieta Lemaitre. Y lo hizo citando algunos de los pronunciamientos de la legisladora Posada y del también congresista Germán Rodríguez (Salvación Nacional).
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“Se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc”, precisó Marín, quien —entre otras cosas— agregó que “el debate sobre la JEP no puede hacerse mediante desinformación y ataques de género contra una magistrada en el ejercicio de la función judicial”.
Esta postura, por supuesto, fue amplificada por los canales de información de la JEP y reproducida por sectores afines a la izquierda que actualmente está en la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
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Fue precisamente en ese marco que la propia senadora Posada rechazó la solicitud de rectificación que le hizo la defensora Marín. Además, resaltó en su declaración que se mantiene en sus posiciones y en que seguirá develando casos que, a su juicio, la opinión debe conocer en torno a cómo ha venido trabajando ese tribunal transicional en la última década.
“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP. Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor”, enfatizó la legisladora del Centro Democrático, partido de derecha que está en la coalición oficialista que rodea a la Casa de Nariño.
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Y, sobre lo que hizo la JEP al amplificar el mensaje de la Defensoría, añadió: “La independencia judicial no autoriza a las instituciones a privilegiar unas posiciones y excluir otras del debate público. Los canales oficiales no son instrumentos para respaldar antiguos colegas ni para deslegitimar a quienes ejercemos el control político”. La última parte de su mensaje es en referencia al paso de Marín como magistrada auxiliar en ese tribunal surgido de lo pactado en La Habana con las extintas Farc.
En este 2026 se cumple una década del Acuerdo de Paz del que surgió, entre otras instituciones, la JEP. Y, por el tiempo que ha pasado, se ha abierto un debate sobre la operatividad de esa entidad y el uso que le ha dado a los recursos asignados. Mientras el oficialismo la cuestiona con fuerza, la oposición la defiende con vehemencia.
A esto se suma que en el presupuesto que finalmente se expidió por decreto esta misma semana quedó en firme el recorte de COP 170.000 millones que se le aplicará el próximo año a la JEP para destinarlos a otras entidades públicas que son más prioritarias para el Gobierno de De la Espriella.
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maribel(mypzj)•Hace 16 horasQue se puede esperar del CD, hace rato que sabemos quiénes son.
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antonio(7747)•Hace 17 horasY la famosa sección de apelaciones ( segunda instancia ) lleva devengando salarios y haciendo tiempo para una jugosa pensión y en 7 años no hicieron nada, porque no hubo sentencias de primera instancia. Cómo pueden crear una sección como esta sabiendo que las primeras sentencias tomarían tiempo, como lo han demostrado. Ademas les dieron la facultad de nombrar asistentes y asi lo hicieron sin ningún pudosr. Asi o mas claro para que se creó la famosa JEP ?
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Juan Carlos(24596)•Hace 18 horasDice la senadora Posada que esta llamada a rectificar la expone, y sus señalamientos a la magistrada Lemaitre, la encumbran?
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pedrito(59003)•Hace 18 horasComo siempre el Centro Democratico poniendo el pecho y dando la lucha y la batalla y poniendo en evidencia a los vandidos
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usucapion1000(15667)•Hace 18 horasTená que sere del para,ilitatr Centro antidemocrático, no se salva ni uno de ellos.
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antonio(7747)•Hace 17 horasy ud sabe que ha hecho la sección de apelaciones de ese tribunal ( si entinde a qué me refiero y si sabe lo que es una apelación )en 7 años, cuando apenas ahora se vienen a conoer sentencias de primera instancis? Como buen ñero y sin argumentos solo sabe llamar a los demas paramilitares.
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cesarc655(66636)•Hace 18 horasLa redacción política del periódico alineada con el gobierno de la Espriella, no les gusta que ciertas familias poderosas, entre ellos los Posadas, sean expuestas como mentalidades asesinas que apoyaron a paramilitares a quienes les señalaron a quien matar. No buscaron fortalecer el Estado y en contra de la ley ejecutaron a ciudadanos inocentes.