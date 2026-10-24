La senadora María Clara Posada y la defensora Iris Marín chocaron este 24 de octubre por la polémica que hay en el país en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura “No me retractaré ni detendré mis denuncias”: senadora Posada le contestó a defensora Marín Redacción Política Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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En medio de la controversia pública que se ha desatado por las denuncias de presuntos procedimientos irregulares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales ha hecho en su mayoría la senadora María Clara Posada (Centro Democrático), este fin de semana se abrió un nuevo capítulo de la polémica.

Este otro episodio comenzó con una declaración de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien salió a pedir que se rectifiquen los señalamientos que se han hecho sobre una de las magistradas de ese tribunal transicional, Julieta Lemaitre. Y lo hizo citando algunos de los pronunciamientos de la legisladora Posada y del también congresista Germán Rodríguez (Salvación Nacional).

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Más información: Defensoría rechaza ataques contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre

“Se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc”, precisó Marín, quien —entre otras cosas— agregó que “el debate sobre la JEP no puede hacerse mediante desinformación y ataques de género contra una magistrada en el ejercicio de la función judicial”.

Esta postura, por supuesto, fue amplificada por los canales de información de la JEP y reproducida por sectores afines a la izquierda que actualmente está en la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Fue precisamente en ese marco que la propia senadora Posada rechazó la solicitud de rectificación que le hizo la defensora Marín. Además, resaltó en su declaración que se mantiene en sus posiciones y en que seguirá develando casos que, a su juicio, la opinión debe conocer en torno a cómo ha venido trabajando ese tribunal transicional en la última década.

“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP. Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor”, enfatizó la legisladora del Centro Democrático, partido de derecha que está en la coalición oficialista que rodea a la Casa de Nariño.

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Y, sobre lo que hizo la JEP al amplificar el mensaje de la Defensoría, añadió: “La independencia judicial no autoriza a las instituciones a privilegiar unas posiciones y excluir otras del debate público. Los canales oficiales no son instrumentos para respaldar antiguos colegas ni para deslegitimar a quienes ejercemos el control político”. La última parte de su mensaje es en referencia al paso de Marín como magistrada auxiliar en ese tribunal surgido de lo pactado en La Habana con las extintas Farc.

En este 2026 se cumple una década del Acuerdo de Paz del que surgió, entre otras instituciones, la JEP. Y, por el tiempo que ha pasado, se ha abierto un debate sobre la operatividad de esa entidad y el uso que le ha dado a los recursos asignados. Mientras el oficialismo la cuestiona con fuerza, la oposición la defiende con vehemencia.

A esto se suma que en el presupuesto que finalmente se expidió por decreto esta misma semana quedó en firme el recorte de COP 170.000 millones que se le aplicará el próximo año a la JEP para destinarlos a otras entidades públicas que son más prioritarias para el Gobierno de De la Espriella.

Recibí solicitud de rectificación por parte de @MarnIris Defensora del Pueblo y ex Magistrada Auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko.



No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP.… pic.twitter.com/B69RLzVkDa — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 24, 2026

Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan… pic.twitter.com/9jWEcg3FAU — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 24, 2026

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