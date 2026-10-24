Arribo de Ordóñez a MinInterior tras salida de Lara genera expectativa: habló Suárez

Suárez, mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella, aseguró que mantiene aprecio y buena disposición por Lara y que —pese a sus diferencias ideológicas— se lograron…

La polémica que se desató tras la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior se mantiene caliente este fin de semana. Si bien el estratega y presidente de la junta de Ecopetrol, Carlos Suárez, le intentó bajar el tono, los decibeles se mantienen altos por lo que implicó esa movida y la llegada al cargo del ahora saliente embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

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Suárez, mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella, aseguró que mantiene aprecio y buena disposición por Lara y que —pese a sus diferencias ideológicas— se lograron articular desde la contienda electoral y luego en el Ejecutivo.

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Esa línea narrativa, además, incluyó la claridad sobre lo que representa el regreso de Ordóñez al país y cómo será su manejo frente a la ruta que trazó el presidente Abelardo de la Espriella para estos cuatro años de mandato.

“Lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante, como el hombre que es; es un hombre brillante y un liberal de ideas. (…) El doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del tigre, que fue lo que además nos dio el triunfo en las urnas”, dijo Suárez en diálogo con El Tiempo.

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Las diferencias entre Suárez y Lara fueron notorias y, de acuerdo con fuentes de Palacio, se gestó tras la negativa de llevar al Ministerio del Interior gente más afín al proyecto del jefe de Estado.

“Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, dijo María José Valenzuela, pareja del ya exministro, al confirmar los motivos de su retiro.

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Esto contrasta con la permanencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de cuya cartera al final depende el grueso de la discusión del presupuesto. En ese contexto, pese al error de trámite que se cometió y que llevó a expedirlo por decreto con un monto de COP 634,9 billones, el funcionario obtuvo el respaldo de la Casa de Nariño.

Eso se explica, por un lado y como lo contó este diario, por su relación estable con Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya algunos califican como “el verdadero poderoso”. Y, por el otro –que es la tesis pragmática–, se asegura que no se podía sacar por el mensaje negativo que les llegaría a los mercados en un momento en que el país busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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De ahí que lo salvaran y que el “jalón de orejas” fuera quitarle la vocería pública sobre ese tipo de asuntos y dársela al vicepresidente José Manuel Restrepo.

En todo caso, entre los partidos políticos hay expectativa por cómo será el arribo de Ordóñez para desarrollar las relaciones con el Congreso, en especial con la oposición, y el futuro del diálogo con minorías que vía ideología han sido criticadas por el ahora designado ministro.

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El presidente del Senado, Honorio Enríquez (Centro Democrático), saludó su llegada, al igual que otras colectividades como el Partido Conservador. Y la oposición, en cabeza del legislador Iván Cepeda (Pacto Histórico), la rechazó con vehemencia.

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