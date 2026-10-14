Presidencia ordenó a funcionarios "cumplir horarios institucionales aplicables" en marchas

"En consecuencia, los servidores públicos deberán asistir normalmente a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios institucionales aplicables, de acuerdo con las instrucciones que imparta cada…

El Dapre emitió una circular con los lineamientos para los servidores públicos en medio de las manifestaciones que fueron citadas para este 14 de octubre. El documento, firmado por Carlos Ríos, instó a los servidores públicos a "garantizar la continuidad del servicio público" y a las entidades "mantener la jornada ordinaria de trabajo presencial".

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"En consecuencia, los servidores públicos deberán asistir normalmente a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios institucionales aplicables, de acuerdo con las instrucciones que imparta cada entidad en ejercicio de sus competencias. Lo anterior, so pena de las consecuencias a que haya lugar", se lee en la circular. Ríos solicitó a las entidades adoptar las medidas necesarias "para facilitar el ingreso del personal y garantizar la atención ciudadana".

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Las manifestaciones fueron convocadas por la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) citaron a las marchas que están en curso en varias ciudades del país.

Hasta el momento, la Fuerza Pública no ha reportado alteraciones al orden público. Este mismo miércoles, de acuerdo con el Gobierno, se "estrenará" el decreto de regulación de las protestas. Ese documento, firmado en la noche de este martes por el presidente De la Espriella, establece que habrá acompañamiento policial constante durante estos actos, con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia.

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“Este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”, se lee en el decreto.

Desde el @MinInterior desarrollamos una política seria y amplia de diálogo social con sindicatos, comunidades afro, estudiantes, gremios, iglesias y credos.



Valoramos el comunicado de la CGT, que de forma democrática e independiente decide no sumarse a llamados partidistas y… pic.twitter.com/OYf42gIEwA — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 14, 2026

Desde el Gobierno han agradecido a los sindicatos que no se unieron a la marcha. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, envió un mensaje a la Confederación General del Trabajo (CGT) y calificó de “democrática e independiente” la decisión de no llamar a unirse a las manifestaciones. Una parte del sindicato se ha separado de los llamados de la oposición a protestar y aseguran que “ni los partidos ni los políticos por sus resentimientos ideológicos, [los] convocan a [movilizarse]”.

Lara señaló que la CGT está apostado por el diálogo en el Plan de Desarrollo, que aún está en etapa de formulación. “Los problemas de los trabajadores y de sus organizaciones afiliadas los resolvemos directamente en los canales institucionales con el gobierno”, afirmó Jorge Iván Diez Vélez, presidente de la CGT.

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Agradezco al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (SINTRAPROJUDICIALES) por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar.



Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes… pic.twitter.com/XT8BXF0v16 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2026

Por su lado, el presidente ha hecho lo propio y aplaudió la decisión similar por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales) "por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar". En esa línea, agregó que "la protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos".

Esta es la circular completa:

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