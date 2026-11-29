El gobierno de Abelardo de la Espriella se refirió al estatus del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro y aseguró que no se le retirará. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, dijo que "el sábado 21 de noviembre el expresidente Petro escribió en su cuenta de X que le estaban quitando los carros blindados a él y a su familia. Que unos se fueron para la escolta del señor presidente actual y otros se quedaron con generales de la policía".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Y agregó: "La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro. esto no es un capricho o una decisión deliberada del señor presidente De la Espriella. Es una obligación institucional, así lo establece el decreto 169 de 2018, que un esquema de protección vitalicio es el que le corresponde a los señores expresidentes y a sus familias cuya conformación responde a los estudios de nivel de riesgo una cosa es dejar de ser presidente de la república y pasar a tener el esquema previsto para los expresidentes y otra muy diferente es que le reduzcan arbitrariamente su protección".

Vea: "Las víctimas tienen derecho a recibir la atención que merecen": De la Espriella

"Es totalmente falso que este gobierno esté reduciendo, modificando, minimizando o disminuyendo el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro", puntualizó.

Además, asegura que "en su publicación el expresidente no dice cuántos vehículos supuestamente le retiraron, cuándo ocurrió, cuáles fueron los traslados, ni presenta una orden o un documento que respalde su denuncia. Está mintiendo sin importar cuántas veces quiera fabricar una victimización tras otra".

Puede leer: "El presidente está en una tarea admirable, sin seguridad no hay crecimiento": Restrepo

Por otro lado, la líder progresista y excandidata presidencial Claudia López, días antes de cruce entre el expresidente y el Ejecutivo, también señaló que le habría sido retirado su esquema de seguridad. La exalcaldesa de Bogotá aseguró el retiro de su esquema se debía a una "retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP (Didier Blanco". Sobre este caso, ni el vocero presidencial ni la UNP se han pronunciado.

Estos señalamientos llegaron un mes después de que el presidente ordenara revisar esquemas de protección personal y eliminar los que no estuvieran debidamente justificados. En septiembre de 2026, la entidad dirigida por Blanco decidió retirar los esquemas de seguridad de algunos de los exministros del gobierno Petro, razón por la que el partido también ha protestado.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; jsperez@elespectador.com; ntorres@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; jmerchan@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.