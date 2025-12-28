Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Presidente Petro ha viajado más de 70 veces al exterior, ¿cuál fue el balance del 2025?

El mandatario pasó por Brasil, Medio Oriente y China. El próximo año se espera que el mandatario asista a la primera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Colombia participará por primera vez como miembro no permanente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
28 de diciembre de 2025 - 06:56 p. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington.
El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro ha viajado más de 70 veces al exterior en los tres años que lleva en la Casa de Nariño. En este año, fueron 17 los viajes que hizo a lugares como Medio Oriente, China, Estados Unidos y Brasil, que incluyeron, por ejemplo, su intervención en la Asamblea General de la ONU, en el marco de la cual dio también el discurso que derivó en la revocación de su visa por parte de la Casa Blanca de Donald Trump.

En estos 12 meses, el mandatario ha pasado por Haití, Emiratos Árabes, Catar, Uruguay, Panamá, Honduras, China, El Vaticano, Ecuador, España, Chile, Japón, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Arabia Saudita y Egipto.

Vínculos relacionados

Se atizó la confrontación con elecciones en medio: esto se juegan Colombia y EE. UU. en 2026
“No es prudente”: cardenal Rueda sentó posición sobre la constituyente del gobierno Petro
Alto turmequé: de políticos, galeones y futbolistas

Sugerimos: Respaldos, reposición de votos y unidad: lo que se está analizando para ir a las consultas

El último se dio a finales de octubre e inicios de noviembre, con una gira por tres países de Medio Oriente. Desde allá, tuvo reuniones oficiales con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y se habló de impulsar acuerdos comerciales y energéticos. Sin embargo, el punto clave de esos encuentros fue la negociación que apoya ese país con el Clan del Golfo, en el marco de la criticada política de paz total.

A China, por ejemplo, viajó en mayo para el foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China. Allí, presidió el evento como presidente pro tempore de la organización latinoamericana y caribeña, y se reunió con sus homólogos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile).

En ese viaje también ocurrió la firma del memorando de entendimiento de adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que no genera, al menos inicialmente, ningún tipo de acuerdo vinculante. La decisión fue criticada desde la oposición, pues señalaron que se trataría de una forma de “hacerle el quite” a Estados Unidos en medio de las crisis que han sacudido la relación tras el ascenso de Trump, mientras que el Gobierno ha insistido que se trata de una forma de ampliar el portafolio de exportaciones de Colombia.

Le puede interesar: Petro defendió llamado a una constituyente tras críticas por tocar el calendario electoral

La de Estados Unidos fue la que más atención llamó por el discurso que dio en las protestas contra el genocidio en Palestina. Desde las calles de Nueva York pidió al Ejército de ese país no cumplir con las órdenes del mandatario estadounidense: “Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, dijo en ese momento.

Ese pronunciamiento llevó a que el Gobierno del magnate republicano le revocara la visa tanto a él como a su directora del Dapre, Angie Rodríguez, y al ministro de Minas, Edwin Palma. Después de eso, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el secretario jurídico, Augusto Ocampo, renunciaron al permiso.

Lea también: Estos son los proyectos que marcarán la relación entre el Gobierno y el Congreso en 2026

Se espera que el jefe de Estado vuelva a Estados Unidos en enero, cuando se instala el Consejo de Seguridad de la ONU con Colombia como nuevo miembro no permanente. Su presencia todavía no está confirmada, pero se trata de una vitrina clave para su política exterior.

El costo de esos viajes ha sido, además, centro de críticas. Desde la bancada de oposición, la senadora María Fernanda Cabal señaló que el costo de 58 viajes al exterior entre el 7 de agosto y el 6 de noviembre de 2025 ascienden a los USD 2′596.688 (aproximadamente COP 9.783′722.481), de acuerdo con cifras entregadas por el mismo Dapre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

China

Estados Unidos

Donald Trump

 

Usuario(62511)Hace 42 minutos
No es la primera vez de Colombia en el consejo de seguridad
Pathos(78770)Hace 49 minutos
La fantasía de Petro de ser lider mundial, le está saliendo muy costosa a las arcas del país q se financia con los impuestos ciudadanos
Pathos(78770)Hace 52 minutos
Esto es una evidente exageración q implica para la arcas de hacienda un egreso gigante ...esto se llama despilfarro, abuso de poder,suplantación de funciones de los embajadores y agregados comerciales y en muchos casos corrupción porque además lleva invitados y séquito con viáticos , ...ni Trump,ni Putin que cuentan con presupuestos de potencias hacen tal alarde de liderazgo pero Petro con su delirio mitómano de ser líder mundial, ha desangrado al presupuesto, junto con Francia Marquez y Verónic
Olegario (51538)Hace 1 hora
Petristas comparando porquerías “argumentando” que Duque, Santos y Uribe marranearon también con sus viajes internacionales en 3, 2, 1…
Felix Martinez(92108)Hace 1 hora
Excelentes resultados. Revisen las cifras en The Economist
  • Olegario (51538)Hace 27 minutos
    The Economist se basa en los datos del DANE, bajo la dirección de la petrista Piedad Urdinola, pero si la economía está tan bien, para qué reforma tributaria o EMERGENCIA económica? A usted se lo llevan de EMERGENCIA en una ambulancia porque está muy bien de salud, ahhh, ahhh??
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.