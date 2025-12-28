Presidente Petro ha viajado más de 70 veces al exterior, ¿cuál fue el balance del 2025?

El presidente Gustavo Petro aseguró que, según su óptica, sí hay un riesgo sobre la soberanía colombiana en medio de su disputa con Washington. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro ha viajado más de 70 veces al exterior en los tres años que lleva en la Casa de Nariño. En este año, fueron 17 los viajes que hizo a lugares como Medio Oriente, China, Estados Unidos y Brasil, que incluyeron, por ejemplo, su intervención en la Asamblea General de la ONU, en el marco de la cual dio también el discurso que derivó en la revocación de su visa por parte de la Casa Blanca de Donald Trump.

En estos 12 meses, el mandatario ha pasado por Haití, Emiratos Árabes, Catar, Uruguay, Panamá, Honduras, China, El Vaticano, Ecuador, España, Chile, Japón, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Arabia Saudita y Egipto.

Sugerimos: Respaldos, reposición de votos y unidad: lo que se está analizando para ir a las consultas

El último se dio a finales de octubre e inicios de noviembre, con una gira por tres países de Medio Oriente. Desde allá, tuvo reuniones oficiales con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y se habló de impulsar acuerdos comerciales y energéticos. Sin embargo, el punto clave de esos encuentros fue la negociación que apoya ese país con el Clan del Golfo, en el marco de la criticada política de paz total.

A China, por ejemplo, viajó en mayo para el foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China. Allí, presidió el evento como presidente pro tempore de la organización latinoamericana y caribeña, y se reunió con sus homólogos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile).

En ese viaje también ocurrió la firma del memorando de entendimiento de adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que no genera, al menos inicialmente, ningún tipo de acuerdo vinculante. La decisión fue criticada desde la oposición, pues señalaron que se trataría de una forma de “hacerle el quite” a Estados Unidos en medio de las crisis que han sacudido la relación tras el ascenso de Trump, mientras que el Gobierno ha insistido que se trata de una forma de ampliar el portafolio de exportaciones de Colombia.

Le puede interesar: Petro defendió llamado a una constituyente tras críticas por tocar el calendario electoral

Tras su visita oficial a China, el Presidente @Petrogustavo anunció la adhesión de Colombia a la Franja y la Ruta de la Seda.



También se radicó la solicitud de ingreso al Banco de Desarrollo del BRICS, buscando financiación para proyectos sostenibles en infraestructura, energía… pic.twitter.com/ADojShjDbM — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 17, 2025

La de Estados Unidos fue la que más atención llamó por el discurso que dio en las protestas contra el genocidio en Palestina. Desde las calles de Nueva York pidió al Ejército de ese país no cumplir con las órdenes del mandatario estadounidense: “Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, dijo en ese momento.

Ese pronunciamiento llevó a que el Gobierno del magnate republicano le revocara la visa tanto a él como a su directora del Dapre, Angie Rodríguez, y al ministro de Minas, Edwin Palma. Después de eso, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el secretario jurídico, Augusto Ocampo, renunciaron al permiso.

Lea también: Estos son los proyectos que marcarán la relación entre el Gobierno y el Congreso en 2026

Se espera que el jefe de Estado vuelva a Estados Unidos en enero, cuando se instala el Consejo de Seguridad de la ONU con Colombia como nuevo miembro no permanente. Su presencia todavía no está confirmada, pero se trata de una vitrina clave para su política exterior.

El costo de esos viajes ha sido, además, centro de críticas. Desde la bancada de oposición, la senadora María Fernanda Cabal señaló que el costo de 58 viajes al exterior entre el 7 de agosto y el 6 de noviembre de 2025 ascienden a los USD 2′596.688 (aproximadamente COP 9.783′722.481), de acuerdo con cifras entregadas por el mismo Dapre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.