Ley de sometimiento y la elección de magistrado: esta es la agenda del Congreso

Esta semana que comienza estará marcada por la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y la radicación de la reforma tributaria con la que el gobierno de Gustavo Petro busca ajustar las cuentas del presupuesto de 2026. Precisamente, sobre esto, por el Capitolio también pasarán varios ministros para sustentar el monto solicitado en ese proyecto.

En el Senado, para este martes está citado un debate de control político en la Comisión Quinta a las ministras Helga Rivas (Vivienda) y la encargada Irene Vélez (Ambiente) sobre la contaminación en las playas de Santa Marta. En la Sexta, Rivas tendrá que asistir, junto con el superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, y la directora Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ruth Maritza Quevedo Fique, para hablar sobre el servicio de la gestión de residuos sólidos en Bogotá.

El miércoles se espera un evento clave: la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. La terna, presentada por la Corte Suprema de Justicia, está conformada por Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar. Aunque el nombre del exdefensor es que el más suena, especialmente para la oposición, y contaría con los votos para ganar, el de la jurista también se estaría moviendo.

Desde la Cámara, están citados varias cabezas de cartera para responder por su gestión. A debate de control político llegarán los ministros Germán Ávila (Hacienda) y Vélez sobre la situación actual de los mercados de carbón en Colombia. A esa cita también está citado el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás.

Y, sumado a eso, también pasarán para dar un informe presupuestal para el proyecto de presupuesto. A la Comisión Séptima están citada la ministra Patricia Duque (Deporte), así como las cabezas del Departamento de Prosperidad Social, la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Superintendencia de Economía Solidaria.

Alrededor de esto habrá, toda la semana, reuniones de los ponentes del proyecto del presupuesto, que están a la espera del proyecto de reforma tributaria del Gobierno. El monto del general está en $556,9 billones y el de la ley de financiamiento estaría en unos $26 billones.

