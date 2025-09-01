Canciller convocó reunión de la Celac sobre movimientos de Estados Unidos en el Caribe

La canciller Rosa Villavicencio convocó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países que hacen parte de la Celac. Foto: Óscar Pérez

Una reunión alrededor del despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, en las costas cercanas a Venezuela, tendrá lugar este lunes de forma virtual entre los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El encuentro fue convocado por la canciller Rosa Villavicencio y ocurrirá a las 10:00 a. m. de forma virtual, en donde se dialogará sobre sus “implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

La ministra de Exteriores ha tenido diálogos alrededor de este tema con el encargado de negocios estadounidense en Colombia, John McNamara, después de que el presidente Gustavo Petro señalara que podría desembocar en una invasión al vecino país. Si bien esa ha sido la línea que ha mantenido el mandatario, Villavicencio dijo, en entrevista con El Espectador, que no hay tal intención.

“Debido a las conversaciones que hemos tenido con el embajador [John McNamara], con sus representantes y también con los congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pues pudimos concluir que no hay intención de una intervención", señaló.

El objetivo de la reunión, de acuerdo con la Cancillería, es dialogar alrededor del “respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación”. Todo, con la intención de “reforzar los canales de diálogo y cooperación reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas”.

Los llamados desde el gobierno Petro contra la posibilidad de una intervención en el vecino país, así como la orden del mandatario de militarizar la zona fronteriza, ha generado críticas desde la oposición. Desde ese sector, que no ve con buenos ojos el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, aseguran que se trata de un respaldo al Palacio de Miraflores.

Precisamente, sobre esa militarización existen versiones contrarias desde adentro del Gobierno. Aunque el mandatario dijo que se había movilizado 25.000 uniformados, el comandante de la Fuerza Pública, el almirante Augusto Cubides, aclaró que en esa zona del país hay al menos 10.500 hombres concentrados.

