Puesta en marcha la agenda diplomática de Restrepo ante la ONU: estas son las citas clave

El vicepresidente José Manuel Restrepo inició oficialmente su paso por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Asamblea General. Durante esta semana, del 21 al 28 de septiembre, se desarrolla uno de los eventos de más alto nivel de esta organización. Designado por el presidente Abelardo de la Espriella como la cara visible ante el mundo, Restrepo tiene la tarea de tender puentes y lograr acercamientos con naciones e instituciones de diferentes territorios. Tras aterrizar en Nueva York el pasado viernes, ya llevó a cabo la…

El vicepresidente José Manuel Restrepo inició oficialmente su paso por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Asamblea General. Durante esta semana, del 21 al 28 de septiembre, se desarrolla uno de los eventos de más alto nivel de esta organización. Designado por el presidente Abelardo de la Espriella como la cara visible ante el mundo, Restrepo tiene la tarea de tender puentes y lograr acercamientos con naciones e instituciones de diferentes territorios. Tras aterrizar en Nueva York el pasado viernes, ya llevó a cabo la primera reunión, asistió a una misa y se prepara para otras de sus citas.

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La del pasado 20 de septiembre, se dio con líderes empresariales de Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). "Una demostración de que el sector confía en la capacidad productiva de una país como Colombia. En el gobierno de Abelardo de la Espriella hay que creer, crear y crecer. Nuestra misión es crecer", dijo el vicepresidente.

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Empresarios de Iberoamérica confían en Colombia y ven oportunidades para invertir, crecer y generar empleo.



Iniciamos nuestra agenda en Nueva York, en con una reunión con líderes empresariales de CEAPI.



Hay que creer, crear y crecer. Nuestra misión es crecer. pic.twitter.com/TeT7Yux5E7 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) September 21, 2026

Además, dio a conocer que se llevó a cabo un encuentro religioso en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Y explicó: "Vivimos un momento muy especial, la comunidad colombiana se reunió en la misa en honor al Divino Niño. Elevamos una oración especial por las víctimas del terremoto y por sus familias. Allí hablé de la resiliencia de nuestro pueblo. Colombia ha respondido a esta tragedia con solidaridad, fortaleza y esperanza".

La presencia de Restrepo en este encuentro deja ver la dinámica de gobierno que marca De la Espriella, quien aseguró que no saldrá de Colombia durante estos cuatro años, misma razón por la que el jefe de Estado -al contrario de lo que se acostumbra- no asistirá a este encuentro diplomático.

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En el desarrollo de su agenda esta semana, Restrepo tendrá su intervención el jueves y, respecto a las citas con Estados Unidos, le dijo a Cristopher Landau, subsecretario de Estado de ese país: "Tengo muchas ganas de reunirme con usted esta semana y compartir ideas sobre cómo fortalecer nuestras relaciones entre EE.UU. y Colombia". Los primeros compromisos de la agenda oficial se enfocarán en el ámbito comercial.

Además, el vicepresidente sostendrá, este lunes, un encuentro bilateral con el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader. Durante la tarde, visitará la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar proyectos en materia de inteligencia artificial. El punto central de esta semana será la reunión con Kristi Noem, encargada de liderar la iniciativa del Escudo de las Américas por delegación de Donald Trump. Este diálogo sobre cooperación y seguridad regional sigue la ruta trazada la semana pasada por la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo. Por otro lado, Restrepo intervendrá en la mesa redonda del Business Council for International Understanding (BCIU) con el propósito de promocionar la oferta de inversión colombiana ante el sector privado estadounidense.

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Por su parte, la Cancillería, bajo la dirección de Omar Bula, trazó como prioridad de su agenda restablecer la confianza y promover la transformación de las Naciones Unidas para asegurar resultados efectivos a escala global. El objetivo fundamental consiste en presentar la nueva hoja de ruta de la política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocada en consolidar la posición internacional del país, estimular el crecimiento económico, salvaguardar los intereses nacionales y afianzar alianzas estratégicas.

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