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“Invito a Uribe, De la Espriella, Petro y a todos a dialogar”: presidente del Congreso

El senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), jefe del Capitolio, habló sobre la relación con el Gobierno y los puentes entre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe. Dio su visión sobre el país que se heredó de Gustavo Petro. También le recordó a Salvación Nacional las posturas ideológicas que los diferencian de cara a las regionales de 2027. “Hay unos que quieren venir a desplazar a otros”, advirtió.

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Daniel Valero
Daniel Valero
21 de septiembre de 2026 – 06:02 a. m.
Honorio Henríquez, presidente del Congreso
Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, es el presidente del Congreso.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ya van dos meses de que asumiera el cargo, ¿qué se puede destacar de su gestión?

Nos ha ido bien, con muchos compromisos y tareas. El país enfrenta unos temas complejos, como el terremoto que dejó destruidas a muchas regiones. Toda mi solidaridad con las familias y siempre nuestro compromiso con la nación colombiana, pero sin olvidarnos de los demás temas: la crisis en la salud, la crisis energética, los problemas de seguridad, la extorsión, en fin, una serie de asuntos que son los que los colombianos debemos abordar. Como lo dije desde la…

Daniel Valero

Por Daniel Valero

DanielValeroR hvalero@elespectador.com
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Comentarios
  • enriqueparra1978(84821)Hace 30 minutos
    Si queremos un pais con crecimiento para todos, debemos unir efuerzos y no discriminar a los que piensan diferente. Si el pais es de todos, el Presidente debe dar ejemplo y dejar esa petulancia y soberbia, error que ha destruido a todos los grandes imperios.
  • enriqueparra1978(84821)Hace 33 minutos
    Si queremos un pais con crecimiento para todos, debemos unir esfuerzos, sin discriminaciones. Insultar a os q
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