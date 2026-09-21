“Invito a Uribe, De la Espriella, Petro y a todos a dialogar”: presidente del Congreso

Nos ha ido bien, con muchos compromisos y tareas. El país enfrenta unos temas complejos, como el terremoto que dejó destruidas a muchas regiones. Toda mi solidaridad con las familias y siempre nuestro compromiso con la nación colombiana, pero sin olvidarnos de los demás temas: la crisis en la salud, la crisis energética, los problemas de seguridad, la extorsión, en fin, una serie de asuntos que son los que los colombianos debemos abordar. Como lo dije desde la…

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Nos ha ido bien, con muchos compromisos y tareas. El país enfrenta unos temas complejos, como el terremoto que dejó destruidas a muchas regiones. Toda mi solidaridad con las familias y siempre nuestro compromiso con la nación colombiana, pero sin olvidarnos de los demás temas: la crisis en la salud, la crisis energética, los problemas de seguridad, la extorsión, en fin, una serie de asuntos que son los que los colombianos debemos abordar. Como lo dije desde la posesión del presidente de la República y de la mía aquí como presidente del Senado, estamos construyendo colectivamente soluciones en medio de las diferencias. Son soluciones que redundan en beneficio de todos los colombianos.

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¿Qué tan complejo ha sido generar consensos con la oposición e incluso con aliados con quienes hay diferencias?

La idea es generar una dinámica de búsqueda de consensos, de acuerdos, de escucharnos. Si hay una diferencia con alguien, ¿cómo se supera? Dialogando. Eso es lo civilizado, lo que debemos hacer todos los colombianos. Y los diálogos con el Gobierno tienen que ir en la misma vía, buscar en medio de la independencia de poderes cómo llegamos a consensos, respetándonos cada uno lo que la Constitución nos establece como funciones. Es el principio de la colaboración armónica. El hecho de que seamos independientes no quiere decir que no coordinemos las soluciones que debemos buscar para todos los colombianos.

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¿Sí hay una “colaboración armónica” entre las ramas del poder público?

Yo me he reunido con el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, con el procurador (Gregorio Eljach), la fiscal (Luz Adriana Camargo) y, obviamente, con los ministerios. Siempre escuchándonos para buscar soluciones. Y he invitado, partiendo desde la bancada del Centro Democrático, a todos los ministros. Estamos en una agenda periódica, escuchándolos sobre cómo han encontrado sus carteras, pero también nosotros expresándoles las inquietudes y las preocupaciones que tenemos.

¿Cuáles son los temas prioritarios que han abordado?

El tema de salud es clave. Hay un déficit financiero y todos sabemos de dónde venimos. Pero como toca aportar soluciones, yo radiqué un proyecto de ley que permite que le lleguen a la casa a los pacientes los medicamentos formulados. Eso es para acabar el famoso “ficho del pendiente”, que no es otra cosa que con lo que terminan varios colombianos que acuden a buscar citas o sus medicamentos y les dan solo una ficha para regresar después. Este proyecto se lo comenté a la ministra (Ana María Vesga), le pareció una buena idea y ahí está ya en curso. Con el Ministerio del Trabajo también se tocó un tema prioritario.

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¿Ese tema fue el relacionado con cómo abordar la inteligencia artificial en el contexto colombiano?

Es que se han hecho una suerte de pinceladas, pero aún falta mirar su verdadero impacto aquí en el país. Todos los principales diarios del mundo abrieron en días recientes preguntándose hasta dónde va a llegar esa disputa que hay entre Estados Unidos y China, y si le ponemos o no freno, o si nos vamos a un proceso en torno al que más puje y el que más lejos llegue. Pero en Colombia también debemos ver su impacto social y en el campo laboral. ¿Qué disciplinas, qué carreras, qué profesiones, qué actividades van a terminar desplazadas y cómo vamos a enfrentar esa realidad? Eso debemos abordarlo y abrir un diálogo profundo.

Usted dijo en la Comisión Segunda del Senado, a la que pertenece, que se necesitan más recursos para la seguridad…

La inmensa mayoría de las carteras y de los sectores tienen un déficit. Y ese déficit es presupuestal. La justicia y la salud, por ejemplo, tienen esos huecos. Sé también lo cortos que estamos en materia presupuestal, pero en defensa está sucediendo lo mismo. En ese sentido acompañamos una proposición de COP 15 billones adicionales para esta área. La presentó mi bancada, el Centro Democrático, y ahora estamos esperando que el propio Gobierno sea consciente y le asigne esas partidas. La seguridad es un valor fundante, sin seguridad es muy difícil conseguir otro tipo de valores y atender otro tipo de temas estructurales pendientes.

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¿Habrá respaldo desde la Casa de Nariño?

Ojalá se dé, pero si no pues dejamos ahí la constancia de que nosotros estamos velando por la seguridad de los colombianos. Pero también propendemos por la salud y por eso firmamos otra proposición en un sentido similar para que se asigne una partida adicional. Y hay un tema que no se nos puede quedar de lado: el fenómeno del niño, lo que pasa con la energía y el posible apagón. En la Costa Caribe tenemos ese riesgo y en el país también podría darse. Si el fenómeno del niño se presenta como dicen los expertos, que va a ser algo súper fuerte, las consecuencias pueden ser muy graves. Tenemos que prepararnos. No podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada, sino actuar y buscar soluciones; y en eso estamos.

Su relación con el Gobierno no comenzó sencilla, ¿ya todo fluye mejor?

Usted se refiere a mi elección como presidente del Senado y otros procesos. Pero eso lo logra uno en la democracia. Yo creo que los colombianos ya tienen claro el tema. Aquí la tradición, lo que dice nuestro derecho consuetudinario, es que la bancada mayoritaria de gobierno es la que debe presidir el primer año. Se presentó una variable, pero los votos al final dijeron otra y por eso estamos presidiendo. Yo tengo la mejor relación con quien quería aspirar a la presidencia el primer año (Alfredo Deluque) y la tengo con el Gobierno. Yo dialogo con el presidente Abelardo de la Espriella. Él es un hombre receptivo, escucha y está presto a trabajar. Lo ha demostrado en este mes y pocos días.

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¿Ya les han socializado cuáles son las prioridades legislativas del gobierno?

El Gobierno quedó la semana pasada en presentarla, pero la aplazó. Estamos esperando que hagan lo pertinente para radicar su paquete legislativo. No hemos entrado en el detalle, pero aquí estamos para recibirla, debatir y darle garantías. Aquí los partidos tienen todas las garantías, tanto los que son independientes, de oposición o de gobierno. Y, obviamente, el propio Gobierno tiene las garantías de que aquí se va a debatir. Soy responsable del Congreso de la República, por lo que esto lo haremos del Senado para darles garantías a todos.

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¿Cómo fluye la relación con el ministro del Interior, Rodrigo Lara?

Bien, hemos hablado con el ministro Lara. En la noche del pasado miércoles teníamos reunión con la bancada, pero teníamos la moción de censura del ministro de Defensa (Jorge Mora), la cual se demoró y la tuvimos que aplazar. La estamos programando para el miércoles de esta semana. El ministro Lara me conoce y sabe de mi talante democrático. Aquí tenemos puertas abiertas para escuchar, debatir y proponer soluciones a los colombianos.

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El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, preside el Congreso. Asegura que la derecha no está dividida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Usted dijo que si los ministros no venían a debates, los suspendía. ¿Le están haciendo caso?

Sin lugar a dudas, porque todo es en cumplimiento de la Ley Quinta. Soy garantista y aquí tienen que venir a dar los debates. Y les quiero decir que sí han venido. En la Comisión Segunda, de la que yo hago parte, por ejemplo, han estado los ministros de Defensa y el canciller (Omar Bula) cuando se les ha citado. Eso lo tengo que resaltar, porque en el pasado reciente era muy difícil que los ministros asistieran a las comisiones o a las sesiones del Congreso. En la Comisión Séptima han estado las ministras del Deporte (Juliana Gutiérrez) y de Salud. Veo una buena disposición de los ministros para asistir al Congreso y de eso se trata, de que cumplamos cada uno con nuestras funciones. Yo quiero reconocerle al Gobierno toda su disposición.

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¿Hay “luna de miel” todavía?

Yo no suelo llamar al tema de las responsabilidades de la administración pública, de la Constitución y de la ley, como lunas de miel. Deben cumplirse las funciones que están establecidas en la Constitución y en la ley, y actuar bajo la responsabilidad que a cada uno nos compete.

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¿El presidente De la Espriella es receptivo con usted?

Es un hombre muy activo y cuenta con todo nuestro respaldo en lo que beneficie a los colombianos. Nosotros honramos nuestra palabra.

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¿De qué habla con el presidente De la Espriella?

No les voy a decir que hablamos todos los días, tampoco, pero cuando yo tengo una idea o alguna inquietud le escribo y él es muy receptivo; y viceversa. De verdad se lo tengo que decir, es un presidente muy abierto al diálogo. Le puedo decir que de toda mi experiencia y de mi trayectoria en el tema de la administración pública, Álvaro Uribe es el que más ha escuchado a los colombianos y veo al presidente Abelardo de la Espriella con una opción de diálogo importante. En lo personal, tengo que decirlo, ha sido muy receptivo.

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¿Está diciendo que De la Espriella puede terminar siendo como Uribe?

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Acuérdense que el presidente Uribe tenía algo que para mí es fundamental en el tema de la administración pública y hacia allá tenemos que ir los colombianos y recuperarlo, que era el diálogo permanente y constante con la comunidad. Colombia tiene que avanzar, tiene que transformarse, tiene que producir, pero todo ello se logra cuando se tiene disposición de diálogo, se escucha a la comunidad y hay voluntad para resolver los problemas de las comunidades. Es un modelo que hay que aplicar y yo veo al presidente De la Espriella enfocado en el tema de la seguridad, escuchando y produciendo resultados.

¿Tienen buen diálogo?

Sí, es innegable, hay una buena relación. Eso es palpable, visible y uno tiene que decir las cosas como son.

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Lo que propusimos, hoy es una prioridad para el sistema de salud.



✅Nuestro proyecto de ley plantea sistemas de información públicos, interoperables y transaccionales, que permitan hacer seguimiento al flujo de los recursos de la salud y conocer cuándo, cuánto, por qué y a quién… pic.twitter.com/wLApCPltbs — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 18, 2026

Y la relación entre De la Espriella y Uribe, ¿cómo está?

Ellos dialogan, son amigos, son afines, profesan los mismos principios, los mismos valores, la misma ideología. Son demócratas y ambos son de posiciones firmes, radicales, en principios como la seguridad, que es un valor fundante. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez rescató a la nación colombiana; nosotros estábamos secuestrados en las ciudades y no podíamos salir de allí. Yo veo al presidente Abelardo de la Espriella en la misma sintonía en materia de seguridad. Uno ve dos demócratas en sus estilos, pero también trabajando por el bienestar de Colombia.

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¿Es necesario un encuentro público entre ellos para reforzar ese mensaje?

En la posesión del presidente de la República, el pasado 7 de agosto, propuse un diálogo que debe ser entre todos los sectores, entre todas las ramas, para que en medio de las diferencias construyamos colectivamente soluciones. Y ellos son afines, ellos son de la misma línea. El presidente De la Espriella se eligió con votos nuestros, de quienes siempre han apoyado al presidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque él supo interpretar, transmitir y recoger el sentir del pueblo colombiano que ha sido afín a nuestras tesis y a nuestras bases ideológicas.

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¿Ese diálogo general incluiría al expresidente Gustavo Petro?

Todo el que quiera dialogar es bienvenido. Este diálogo tiene que producir resultados, acuerdos. Pero esto lo digo yo, ahora hay que preguntarles a los actores que se están mencionando.

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¿Usted abre esa puerta para que De la Espriella, Uribe y Petro, y otros líderes, se sienten?

Yo invito a Álvaro Uribe, al presidente Abelardo de la Espriella, a Gustavo Petro y a todos los colombianos a que dialoguemos para producir resultados en beneficio de la nación.

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¿Por qué critica tanto Salvación Nacional al expresidente Uribe?

Para entender eso hay que recordar que a veces al árbol que más fruto da es al que más piedras le tiran. Pero cuando uno va a hablar de un rival, de un adversario, debe hacerlo ajustado a la verdad. ¿Quién fue el hombre que sirvió de muro de contención a la izquierda socialista del continente latinoamericano? Álvaro Uribe Vélez. Se batía como un león, como una abeja, defendiendo la democracia, las instituciones, la libertad, la confianza inversionista, la cohesión social y el Estado austero. Álvaro Uribe Vélez es el hombre que con más firmeza y dedicación ha defendido a la nación colombiana y a la democracia. Que si es de izquierda, que si de derecha… Uribe es un demócrata integral.

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Pero, presidente, ¿por qué esos ataques desde Salvación Nacional?

Salvación no representa lo mismo que nosotros. Salvación Nacional y Centro Democrático son diferentes. Pero hablando de la figura del presidente Abelardo de la Espriella, pues es un hombre de los principios que institucionalizó en este país Álvaro Uribe Vélez. Si usted mira lo que propuso en campaña, es lo mismo y recogió esas bases. Y lo de Salvación Nacional, habría que preguntarles a ellos. Yo creo que es un poquito de nostalgia de querer ser y parecerse a quien no han podido ser ni parecerse.

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¿Esos dardos son una forma de calentar la campaña regional de 2027 y buscar el liderazgo de la derecha?

Es un interés de querer ser o parecerse a quien no han podido ser ni parecerse. Puede ser una estrategia, pero es que incluso cuando se diseñan esas estrategias deben estar basadas en la verdad. La realidad es que los colombianos son inteligentes y saben quién es Álvaro Uribe y qué representa el Centro Democrático. Mientras nosotros estábamos aquí, dando la batalla, cuidando el sistema de salud de los colombianos, dando la batalla por la reforma laboral, por la seguridad, por las instituciones, para que Colombia tuviera elecciones, ¿dónde estaban esos que hoy hablan del Centro Democrático? Aquí fuimos oposición a un costo inmenso, a un costo incalculable. Acuérdense que incluso nos asesinaron a una figura que aspiraba a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay. Este partido no puede tolerar que se lo señale de lo que no es. Por eso hay que actuar con coherencia, con vehemencia, con respeto por el adversario, pero que se respete la verdad.

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¿La derecha está dividida?

Yo no hablaría de divisiones, yo creo que son posiciones y hay unos que quieren venir a desplazar a otros. Pero yo insisto en que ahí están el trabajo, la realidad y los hechos y eso es irrefutable.

El senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), presidente del Congreso, afirma que es cordial la relación entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué va a hacer el Centro Democrático para las regionales de 2027?

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Trabajar, que es lo que sabemos hacer, con nuestras comunidades; hablándoles, proponiendo y buscándoles soluciones. Esa es la visión de nuestro líder y vamos con toda la dedicación y la firmeza por las elecciones de 2027, buscando ganarnos más espacios.

¿Ve un país distinto al que había antes del 7 de agosto?

El Gobierno, en el primer día de jornada laboral hábil, se encuentra con un terremoto que le cambia la agenda. Pero yo tengo que decir que el Gobierno se volcó inmediatamente a atender esa tragedia con dedicación, esfuerzo y coherencia. En sí, yo veo un Gobierno activo, dedicado, veo a unos ministros trabajando y volcados a brindar soluciones.

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