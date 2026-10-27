¿Qué pasará con la expedición de su pasaporte?: esto tiene que saber

Thomas Greg & Sons ya se había encargado del proceso de expedición de pasaportes en Colombia, previo al nuevo modelo del gobierno anterior. Ahora,…

El gobierno de Abelardo de la Espriella aprobó este martes 27 de octubre la urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes hasta diciembre de 2027. El documento fue firmado con Thomas Greg & Sons, quien ya se había hecho cargo de este proceso hasta el cambio de modelo de pasaportes que propuso la administración de Gustavo Petro, cuya suspensión se determinó en estrados judiciales.

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Thomas Greg & Sons ya se había encargado del proceso de expedición de pasaportes en Colombia, previo al nuevo modelo del gobierno anterior. Ahora, el proceso de expedición de pasaportes no cambia para los ciudadanos. Según el canciller Omar Bula, la decisión se tomó justamente para que la expedición continúe "con normalidad, seguridad y sin interrupciones, tanto en Colombia como en el exterior".

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El cambio no modifica el proceso para poder hacer el trámite de este documento. Lo primero que tiene que hacer un ciudadano para hacer el trámite de este documento es registrarse en el sistema SITAC de la Cancillería. Luego, se puede acercar sin cita previa a las sedes en Bogotá, tomar un turno y esperar ser atendido para su trámite. Solo debe llevar su cédula de ciudadanía, y si tiene su último certificado electoral, puede optar a un 10 % de descuento sobre el precio del trámite. El ciudadano cuenta con hasta 180 días para recoger su documento después de que se notifica que está listo en la sede en la que hizo el tramite. Si está realizando el proceso de renovación, además de la cédula de ciudadanía, también debe llevar su pasaporte actual.

Según, la Cancillería la propuesta mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajuste por inflación ni por tasa de

cambio. No hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican.

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¿Qué pasó con el proceso de pasaportes en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La administración De la Espriella firmó, con Thomas Greg & Sons, la urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes hasta diciembre de 2027. El valor de la urgencia manifiesta es de COP 240 mil millones y llega tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender el modelo del gobierno del exmandatario Petro. Según Cancillería, la decisión de firmar con Thomas Greg & Sons se debe a que "la propuesta mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajuste por inflación ni por tasa de cambio. No hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican".

También, la cartera dirigida por Omar Bula destacó criterios de tiempo y seguridad documental, pues advierten que el inventario de libretas se agotaría en noviembre de 2026, además, un nuevo diseño de pasaporte "obligaría a los controles migratorios del mundo a verificar tres documentos del mismo país".

Según el Palacio de San Carlos, esta decisión se toma en cumplimiento de una orden judicial, por lo que la entidad adoptó una medida transitoria que "asegura la continuidad del servicio, sin incremento alguno de precios y con un cronograma definido para la licitación pública".

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Este es el comunicado de Cancillería sobre la urgencia manifiesta y la expedición de pasaportes:

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