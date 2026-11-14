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Gobierno y Centro Democrático buscan destrabar debate sobre ley de ajuste fiscal

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se reunieron con el Centro Democrático. El exmandatario Álvaro Uribe estuvo presente.

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Redacción Política
El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el exmandatario Álvaro Uribe se reunieron este 14 de noviembre por la ley de ajuste fiscal.
El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el exmandatario Álvaro Uribe se reunieron este 14 de noviembre por la ley de ajuste fiscal.
Foto: Archivo Particular

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Voceros del alto Gobierno y la cúpula del Centro Democrático se reunieron este sábado en Rionegro (Antioquia), con el fin de tender puentes que permitan llegar a un articulado consensuado sobre la ley de ajuste fiscal que promueve la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

En la cita estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, junto a varios congresistas del partido que lidera el exmandatario Álvaro Uribe, quien también estuvo presente. “Salimos con la ilusión de que el Gobierno está considerando un alivio para que esta reforma no afecte a los sectores sociales de la patria”, señaló el exjefe de Estado, a quien 24 horas le realizaron una cirugía de hernia.

Más información: Cepeda denunciará penalmente a Ordóñez: oposición y gobierno vuelven a chocar

Este encuentro con la bancada mayoritaria del oficialismo es clave, porque hay desacuerdos en torno a los gravámenes que se incluyeron en la norma de ajuste fiscal. Mientras el Ejecutivo los considera necesarios, el Centro Democrático solicitó que se eliminen varios del proyecto, entre ellos los que le imponen el IVA del 19 % a varios productos de la canasta familiar.

Restrepo y Ordóñez escucharon los planteamientos de una bancada que suma 17 senadores y 30 representantes, con el fin de lograr un acuerdo que permita destrabar el trámite de una iniciativa que, además, tiene mensaje de urgencia para darle celeridad a la discusión.

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“Estamos construyendo consensos para salvar a Colombia de la bomba fiscal que dejó el gobierno anterior (el de Gustavo Petro) y que estallaría, de no hacer nada, en 2027. Esta crisis la desactivamos entre todos. Nuestro propósito común debe ser siempre Colombia”, precisó el vicepresidente Restrepo.

“En nuestro borrador tributario proponemos no cobrar IVA a la canasta familiar, por ejemplo alimentos ni a otros bienes esenciales; devolver como gobierno (Iván) Duque en la pandemia IVA inferido a los más pobres; contratar un crédito para suministrarle préstamo a 30 años a afectados de la zona del terremoto; y darles un alivio empresarial especial”, aseguró Uribe.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se reunieron este 14 de noviembre con el Centro Democrático. El exmandatario Álvaro Uribe estuvo presente.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se reunieron este 14 de noviembre con el Centro Democrático. El exmandatario Álvaro Uribe estuvo presente.
Foto: Archivo Particular

Es de su interés: De la Espriella estableció gobernabilidad entre partidos y regiones en sus primeros 100 días

Estas posturas están siendo analizadas por ambas partes y se espera que la próxima semana se presente una ponencia para que las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado puedan darle primer debate al articulado. De hecho, se está trabajando en el Cogreso en la elección de los ponentes de la iniciativa.

Este tipo de encuentros también se han realizado con los partidos Conservador, Liberal, La U y Salvación Nacional que, además, conforman el grueso de la coalición oficialista. En este contexto, no se descarta un encuentro directo entre el presidente De la Espriella y algunos voceros del Legislativo.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 11 horas
    io pûblico!!!NADIE cree en esas paleas ficticias,sôlo para hacer creer,que son muy diferentes,cuando tienen el mismo interês: aduenarse del erar
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