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De la Espriella apela a los decretos para equilibrar su gobierno: así se moverá

El mandatario busca por diferentes vías responder a la tragedia del terremoto y a los problemas de caja sin tener que ceder ante el Congreso. Por esta vía y en menos de 24 horas autorizó alternativas tributarias y creó un fondo que ejecutará millonarios recursos a través del derecho privado.

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Redacción Política
10 de septiembre de 2026 – 09:02 p. m.
Presidente De la Espriella junto a sus ministros tras la firma de decretos
Presidente De la Espriella junto a sus ministros tras la firma de decretos.

El presidente Abelardo de la Espriella cumplió 48 horas de gestión desde la Casa de Nariño en busca de una ruta que le permita atender la crisis del terremoto del pasado 10 de agosto y otros retos del inicio de su mandato con las herramientas que están disponibles en su despacho. Es así como ya ha logrado cambios drásticos, sin pasar por el legislativo y pese a varios cuestionamientos, que le dan vía libre para mover millonarios recursos que le ayudarán a estabilizar su gestión.

Este miércoles, durante más de seis horas, mantuvo un cónclave…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Cesar Augusto(66636)Hace 23 minutos
    A Petro lo hubieran tildado estos medios de dictador castro chavista, pero como este es representante de la corrupta oligarquía,, solo imal informan
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