“Quiero ofrecer mis sinceras disculpas”: canciller Bula envió carta a demócratas de EE. UU.

En ese mismo texto, el canciller señala que realizó los comentarios "en el contexto de una elección presidencial…

El canciller Omar Bula envió una carta a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos en la que se disculpa por los comentarios que realizó sobre los líderes de este partido previo a su llegada a San Carlos. "El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso y me arrepiento de las palabras y las ofensas que hayan causado", se lee en el documento enviado al partido estadounidense con fecha del 10 de noviembre.

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En ese mismo texto, el canciller señala que realizó los comentarios "en el contexto de una elección presidencial particular" y aseguró que no representan la posición del Gobierno de Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. "Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las posiciones que tengo hoy", advierte el líder de la cartera diplomática colombiana.

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Bula advierte que, desde su llegada como cabeza diplomática del gobierno De la Espriella, ha promulgado un "acercamiento bipartidista en las relaciones de Colombia con Estados Unidos". En esa línea, el canciller señala que además de la misiva, envió publicaciones de redes sociales que registran el compromiso de "mantener una interacción constructiva con los dos partidos (Partido Demócrata y Partido Republicano)".

El 4 de noviembre, cuando el Partido Demócrata recuperó las mayorías en el Congreso estadounidense, se revivieron los trinos del canciller contra figuras del ala progresista estadounidense y, aunque son de meses antes de su posesión, como señaló en su carta de disculpas, eso y otras de sus decisiones actuales llevaron a que se ventilara la posibilidad de su salida, que no ha sucedido.

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En esa misma línea, como contó El Espectador, algunas de las directrices de San Carlos son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que piden la intervención directa del presidente De la Espriella. Funcionarios de San Carlos, que llegaron después del inicio de la nueva administración, ven las movidas del canciller Bula como un “posible aislamiento”, especialmente en lo diplomático, cuyo principio de partida es la negociación. El Espectador conoció que posiciones como la que se tomó frente a Cuba e incluso, algunos nombramientos en embajadas generan resistencia, así se terminen ejecutando.

En la carta que envió este 10 de noviembre el embajador, advierte que las relaciones con Estados Unidos deben estar basadas en el "respeto mutuo y el bipartidismo". Además, señaló que ambas partes deberían esforzarse por mantener estas bases más allá de "diferencias políticas y ciclos electorales".

La Cancillería, en respuesta a los ruidos que rondan el Palacio de San Carlos, advirtió que decisiones como el respaldo a Estados Unidos frente al embargo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas pasan por la aprobación previa de De la Espriella y la discusión con el vicepresidente José Manuel Restrepo. Desde el inicio del Gobierno, el mandatario fue sido claro en que su manejo de las relaciones internacionales tendría dos giros clave: reforzar las relaciones con Estados Unidos y reconstruir los lazos con Israel. El canciller ha sido el encargado de sellar esas promesas.

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En el sector diplomático también hay ruidos por decisiones relacionadas con designaciones en embajadas, que como ha contado este diario, está muy en la línea de la "clase política tradicional". Entre las designaciones de la "política tradicional" se encuentran los designados embajadores en España (el exsenador uribista Carlos Felipe Mejía), Francia (el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini), Italia (Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda), Inglaterra (Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay), Perú (el coronel en retiro Luis Ernesto Plazas Vega) y Australia (Gregorio Duque, hermano del expresidente Iván Duque).

Conozca la carta completa que le envió el canciller Bula al Partido Demócrata de Estados Unidos:

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