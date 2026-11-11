“Quiero ofrecer mis sinceras disculpas”: canciller Bula envió carta a demócratas de EE. UU.

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El canciller Omar Bula envió una carta a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos en la que se disculpa por los comentarios que realizó sobre los líderes de este partido previo a su llegada a San Carlos. "El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso y me arrepiento de las palabras y las ofensas que hayan causado", se lee en el documento enviado al partido estadounidense con fecha del 10 de noviembre.
En ese mismo texto, el canciller señala que realizó los comentarios "en el contexto de una elección presidencial particular" y aseguró que no representan la posición del Gobierno de Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. "Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las posiciones que tengo hoy", advierte el líder de la cartera diplomática colombiana.
Léalo aquí: Bula enfrenta ruidos en San Carlos: alertas enviadas a Palacio lo llaman “fundamentalista”
Bula advierte que, desde su llegada como cabeza diplomática del gobierno De la Espriella, ha promulgado un "acercamiento bipartidista en las relaciones de Colombia con Estados Unidos". En esa línea, el canciller señala que además de la misiva, envió publicaciones de redes sociales que registran el compromiso de "mantener una interacción constructiva con los dos partidos (Partido Demócrata y Partido Republicano)".
El 4 de noviembre, cuando el Partido Demócrata recuperó las mayorías en el Congreso estadounidense, se revivieron los trinos del canciller contra figuras del ala progresista estadounidense y, aunque son de meses antes de su posesión, como señaló en su carta de disculpas, eso y otras de sus decisiones actuales llevaron a que se ventilara la posibilidad de su salida, que no ha sucedido.
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En esa misma línea, como contó El Espectador, algunas de las directrices de San Carlos son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que piden la intervención directa del presidente De la Espriella. Funcionarios de San Carlos, que llegaron después del inicio de la nueva administración, ven las movidas del canciller Bula como un “posible aislamiento”, especialmente en lo diplomático, cuyo principio de partida es la negociación. El Espectador conoció que posiciones como la que se tomó frente a Cuba e incluso, algunos nombramientos en embajadas generan resistencia, así se terminen ejecutando.
En la carta que envió este 10 de noviembre el embajador, advierte que las relaciones con Estados Unidos deben estar basadas en el "respeto mutuo y el bipartidismo". Además, señaló que ambas partes deberían esforzarse por mantener estas bases más allá de "diferencias políticas y ciclos electorales".
La Cancillería, en respuesta a los ruidos que rondan el Palacio de San Carlos, advirtió que decisiones como el respaldo a Estados Unidos frente al embargo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas pasan por la aprobación previa de De la Espriella y la discusión con el vicepresidente José Manuel Restrepo. Desde el inicio del Gobierno, el mandatario fue sido claro en que su manejo de las relaciones internacionales tendría dos giros clave: reforzar las relaciones con Estados Unidos y reconstruir los lazos con Israel. El canciller ha sido el encargado de sellar esas promesas.
Léalo aquí: Canciller Bula explica posturas de Colombia ante la ONU: habla del embargo a Cuba
En el sector diplomático también hay ruidos por decisiones relacionadas con designaciones en embajadas, que como ha contado este diario, está muy en la línea de la "clase política tradicional". Entre las designaciones de la "política tradicional" se encuentran los designados embajadores en España (el exsenador uribista Carlos Felipe Mejía), Francia (el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini), Italia (Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda), Inglaterra (Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay), Perú (el coronel en retiro Luis Ernesto Plazas Vega) y Australia (Gregorio Duque, hermano del expresidente Iván Duque).
Conozca la carta completa que le envió el canciller Bula al Partido Demócrata de Estados Unidos:
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Juan felipe(82042)•Hace 17 minutosAtenitas apóyalo para q te quiten la visa, debes estar temblando porque vos odias a los demócratas y eso q no saben q perseguía adolescentes.
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Juan felipe(82042)•Hace 18 minutosEse es un bufón q le ha hecho ya daño a este país, como se le ocurre decirle periquera a Kamala Harris; ese lo q es es un gran melagalomano y el peor estúpido del mundo. Solo falta q la Señora Atenas lo apoye y le quiten la visa.
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Tomate(07874)•Hace 30 minutosRuge el tigre? jajajaja Ya no son 54 senadores demócratas, ya van 55 y es muy probable que falten más
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Elvis(21348)•Hace 3 horasAlguien le cree?
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Pedro(09087)•Hace 3 horas¡Este payaso tiene que retirarse !, es una vergüenza nacional e internacional
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José Aurelio(91626)•Hace 6 horasEntonces si hubieran ganado los republicanos, no se había equivocado hace años atrás. Que falta de personalidad y de inmadurez, como todo lo de este nefasto gobierno. Que tristeza lo que le va a seguir aguantando a nuestro país!!!!!
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pachobarrios(bz384)•Hace 6 horasToo little, too late.
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Felipe(94028)•Hace 6 horasEste gobierno, con su bocón mayor a la cabeza, se esfuerza mucho en hacer el ridículo y lo va consiguiendo día tras día, pero tendrá muy difícil superar los récords establecidos por Petro. Uno disfrazado de pistolero y el anterior de espadachín. ¿Qué maldición universal le tocó a este país para elegir siemore a presidentes ridículos?. ¿Será que los votantes son bruticos ignorantes o ignorantes bruticos?: El orden de los factores no altera el producto.
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Angel(8gcm3)•Hace 6 horasPor bocón y por pendejo le tocó regular y tragarse la lengua, el festival de los incompetentes.
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Carlos Arturo(92784)•Hace 6 horasEntonces Sr Bula que Kamala y Petro no son drogadictos ?? Otro más que se arrodilla y besa las botas del imperio por una visa gfinga
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Ganimedes(64121)•Hace 6 horasAhora anda con el rabo entre las piernas, no se imagina la gran cag… que le ha hecho a este país y ni crea que con esa cartica al niño Dios se va a salvar
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OPINION(76384)•Hace 7 horasUstedes creen que le van a comer de cuento a semejante figura grotesca de canciller, eso es lo que el piensa y el no va a corregir de la noche a la mañana, los llevara o nos lleva como decimos DOBLADOS, MENTIROSO
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Rod(24557)•Hace 7 horasCobardes, como todos los acosadores, cuando encuentrab alguien que les haga frente. No es solo los insultos, sino las acciones fascistas de un personaje impresentable.
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alexandrs(m841l)•Hace 7 horas😂😂 Mucho arrastrado 🤣. Tuvo que comerse las palabras y ofrecer disculpas, claro, minimizó los comentarios agresivos e irrespetuosos que hizo contra Kamala y sobre otros líderes demócratas. Ojalá el congreso norteamericano sacará un documento donde rechacen al canciller colombiano.
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Gilberto(54899)•Hace 7 horas! Ahora sí están A C U L I LL A D O S ¡
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gustavo(6016)•Hace 7 horasLos progresistas del ala democrata que por lo general son jovenes no le van a perdonar. Culillo es lo que tiene este satrapa.
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Silvino(19979)•Hace 7 horasIMBECIL.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 7 horasHipócrita sin criterio. Este íntimo de genocidas debe salir
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Lalo(70277)•Hace 7 horasLe tocó arrastrarse al muy cobarde. No fue capaz de renunciar como mandaba la decencia, ni el otro cobarde, de echarlo. Par de cucarachas.
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Carmina Burana(35654)•Hace 7 horasCulillo les da a los arrodillados con caras y rugidos de fieras. Vergüenza ante su pueblo es lo que debería producirles.
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Alejandro(83663)•Hace 7 horas¿Y la disculpa solo vino porque los republicanos perdieron las elecciones? por qué hasta ahora?
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Felipe(dw15k)•Hace 7 horasComo buen lagarto latinoamericano se puso a sisear a tono con la vulgarid4d de sus amos partidistas del Maga para recibir más palmadas en el lomo y ahora le toca balbucear disculpas públicas si quiere seguir en el puesto. Está muy mayorcito para hacer tamaño ridículo.
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Edgar(68132)•Hace 8 horas¿A cual Bula se le debería creer? El gobierno de la coherencia lavando las incoherencias.
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Edgar(22146)•Hace 8 horasEse rufián hampon. canciller bula debería renunciar. Tiene mucho de verdulero y nada de diplomático. Después de despotricar, ahora quiere matizar sus palabras. Tenga valentía, decoro y pantalones. Los demócratas lo van a sacar a sombrerazos por estúpido. RENUNCIE BAB0S0
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Edgar Enrique(4843)•Hace 8 horas"Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las posiciones que tengo hoy". Que tan rápido evolucionó este antropoide
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Lalo(70277)•Hace 7 horasJa ja ja. Buenísimo!!
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Raquel(96814)•Hace 8 horasEs simple meloseria de perrito faldero regañado, lo cual no repara el daño que le ha causado al país, con su grosería y con sus políticas fundamentalistas y aliadas con el crimen.
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Yesid(xq8m1)•Hace 8 horasNadie allí le va a creer. Estos politiqueros que hoy son de los peores que ha parido este país corrupto y por ello de los más inequitativos del mundo creen que su bajo y anquilosado actuar es suficiente luego de pelar el cobre ante el pedófilo, genocida y fanfarrón a donde fueron a llorar con mentiras de descrédito contra el gbno Petro sin siquiera realizar el EMPALME para sembrar esa mitómana, violenta, y perversamente cínica narrativa para hundir los colombianos en la desgracia y el hambre!!!!
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JP(90901)•Hace 8 horasMuy típico de este tipo de gobiernos «Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros»
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Frapolo(7328)•Hace 8 horasCon el rabo entre las piernas
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Camilo(3yl69)•Hace 8 horasPor un puesto en el gobierno uno no debe perder sus convicciones ni sus pensamiento político, uno debe seguir siendo de izquierda o de derecha y no un voltiado o aparentón de cambio de ideas, porque en el fondo y escondidas seguirá siendo un arrastrado abelardista
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Alberto(3788)•Hace 8 horasNi que cuando insultaba y ofendía vulgarmente a los demócratas fuera aun un adolescente. Esto es mucho taimado e hipócrita.
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 8 horasSi el partido Republicano hubiera ganado las elecciones y preservado las mayorías en Senado y Cámara…, Bula se habría ahorrado su bonita carta, sus disculpas falsas y su hipocresía.
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Tayrona(31467)•Hace 9 horasTras de ladrón bufón. El que es nunca dejará de ser tontarrón.
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Álamo(88990)•Hace 9 horasEste ‘rá-bula’ estaría despotricando de los demócratas, de no haber sido porque ahora, con ese partido en el poder, se ve agarrado de… ¡Ah, olvidaba la emasculación gubernamental…!!
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UnaVezMás(22193)•Hace 9 horasQué tipo tan hipócrita
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Amaranto De Jesús(v8lb8)•Hace 9 horasSea serio responda por sus actos. Sostenga sus palabras y renuncie antes que los demócratas en enero pasen facturas por su lenguaje irrespetuoso m
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Daniel(fe6pb)•Hace 9 horasQue taal ese bobo de canciller con las que sale- Miedoso, cobarde, le exigieron hacer eso. Esa retractacion podria tener alguito si lo hubiera hecho antes de que los democratas se tomaran la camara y el senado. Otro sinverguenza mas
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Berta Lucía(2263)•Hace 9 horas¿Las falacias, los insultos, el lenguaje soez e irrespetuoso ahora los quiere maquillar de un falso arrepentimiento? Cuando un individuo deleznable, que es capaz de escribir tamañas barbaridades, no tiene ética de ninguna índole; no se le puede creer absolutamente nada. Por eso se llama Bula, de bulo.