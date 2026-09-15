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Recorte del Estado de De la Espriella tiene a ministerios y embajadas en la mira

Tanto el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, como el canciller Omar Bula hablaron de acciones concretas para ese «tijeretazo» que busca reducir costos. Se trata de una promesa de campaña que también tocaría los contratos de prestación de servicios.

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Redacción Política
14 de septiembre de 2026 – 08:32 p. m.
​​El presidente Abelardo De La Espriella, durante la alocución de este domingo 30 de agosto.​​​
​​El presidente Abelardo de la Espriella prometió desde campaña que reduciría el tamaño del Estado.
Foto: Presidencia de la República

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En medio de la discusión del monto del presupuesto de 2027, con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella logró las mayorías, el recorte del Estado ha sido uno de los temas centrales. Por ello es que varios jefes de cartera han confirmado que están analizando la vía para atender esa orden del jefe de Estado y dos de ellos anunciaron medidas clave para poner la lupa sobre el gasto de sus entidades.

La primera vino por vía del encargado de la discusión económica: el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Desde el Congreso, confirmó que algunos ministerios se acabarán y otros se fusionarán para hacer los procesos más «eficientes». Aunque no habló del número exacto de estos cambios ni la fecha concreta, sí dijo que ve con buenos ojos que estos pasen de 18 a 13, como fue la promesa de campaña de De la Espriella.

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Eso tendrá que pasar, necesariamente, por el Congreso en vía de una reforma al Estado y tendría que ser radicado como una reforma a la Constitución. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó que en noviembre se presentará «un proyecto de recorte», pero todavía no es claro qué irá exactamente en esas líneas.

Por su lado, el jefe de la Cancillería, Omar Bula, apuntó que parte del déficit al que se enfrenta hoy el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones se debe a un «incremento no planificado de gastos asociados a la ampliación de misiones y compromisos del servicio exterior». Básicamente, la apertura de misiones diplomáticas y embajadas que, bajo su óptica, no tuvo un proceso de revisión profundo sobre las necesidades y el funcionamiento de este tipo de dependencias.

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Por esa razón, según dijo, entrarán en un proceso de optimización para ajustarse a la «política austera que busca este gobierno». La acción concreta será la implementación de unos tableros de control para ver «las cifras de rendimiento de las embajadas, de los consulados, qué tipo de comercio o de relación comercial o de ingresos [generaron] en un momento periodificado, qué tipo de servicio le dieron los consulados a nuestros conciudadanos en el exterior, pero con cifras, con medición».

«El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede seguir sufriendo esta paquidermia pública. Esto tiene que ser manejado como una empresa», apuntó el canciller Bula.

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No se mencionó, en todo caso, el cierre como tal de las misiones diplomáticas, otra de las promesas de De la Espriella antes de ascender al poder. En los días posteriores a su victoria en las elecciones presidenciales, afirmó que cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Todavía no hay medidas concretas para eso, pero en ese momento precisó que sería parte del recorte del Estado.

Desde su posesión, el presidente ordenó a todos sus funcionarios hacer una revisión a fondo de la contratación en cada una de sus entidades. Parte de eso quedó publicado en el llamado «Libro de la Verdad», en el que varios jefes de cartera denunciaron, en vía con lo ya alertado por entes de control, el incremento en los contratos de prestación de servicios. Ese sería el primer cambio que podría realizar el jefe de Estado sin necesidad de pasar por el Congreso.

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Por Redacción Política

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