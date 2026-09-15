«Se soluciona entre Congreso y Ejecutivo»: Lara tras aprobación del monto del presupuesto

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, esto demuestra que el Gobierno tiene con qué negociar en el Legislativo. Eso sí, fue claro en que esto tendrá que ser siempre «transparente y sobre la mesa» y señaló…

Las comisiones económicas del Congreso le dieron una victoria al gobierno de Abelardo de la Espriella en materia presupuestal. Este lunes, las mayorías se inclinaron a favor del Ejecutivo para aprobar el monto de COP 634,9 billones que le da, oficialmente, inicio a la discusión del articulado del presupuesto general para 2027.

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De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, esto demuestra que el Gobierno tiene con qué negociar en el Legislativo. Eso sí, fue claro en que esto tendrá que ser siempre «transparente y sobre la mesa» y señaló que «no hay contabilidades escondidas ni endeudamiento disfrazado en partidas futuras».

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«Aquí no hay nada oculto. (…) Asumir la verdad fiscal es el primer paso para resolverla. Y sincerar es el primer paso de la austeridad: recortar lo superfluo, la politiquería y la corruptela», indicó el ministro del Interior.

Aprobamos de manera holgada el monto del Presupuesto General de la Nación 2027: $634,9 billones.



Eso no es un cheque en blanco. Es sincerar el problema.



Aquí no hay nada oculto. No hay contabilidades escondidas ni endeudamiento disfrazado en partidas futuras. Asumir la verdad… pic.twitter.com/ceUuFTXmA8 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 15, 2026

Lara agregó que «todas las entidades del Gobierno nacional están en proceso de ajuste del gasto» y las carteras tendrán que anunciar «los recortes del presupuesto restante de este año». Posterior a eso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentará un proyecto de recorte que incluirá, entre otras cosas, la fusión y el cierre de algunas carteras, en vía con las propuestas de campaña de De la Espriella. Como se ha dicho, esta reforma al Estado colombiano tendría que pasar necesariamente por el Congreso y se planteó en un momento que se pasara de 18 a 13 ministerios. Gómez ha dicho que ve con buenos ojos ese cambio.

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El ministro del Interior también adelantó que en los próximos días radicarán un proyecto para reformar la Constitución con la ue se cambiará «el orden de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo». Según dijo, esta iniciativa buscará que la gestión parlamentaria legítima se reconozca y se tramite «a la vista de todos»: «Lo que se acaba es lo oculto».

Así reaccionaron los congresistas a la aprobación del monto del presupuesto

Desde el Congreso también se pronunciaron con respecto al presupuesto. El senador David Racero (Pacto Histórico) calificó esa decisión como «inconstitucional» y señaló que, contrario a lo que propone el actual Gobierno, «la inversión no puede caer en proporción del gasto total de un año a otro».

«Ahora empieza el debate de la distribución de los recursos entre las entidades y entre los territorios, así como entre los rubros de funcionamiento, inversión y deuda. Así como lo anuncié hoy en el debate del Presupuesto 2027: si se aprueba tal como está, lo vamos a demandar», señaló Racero.

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Por su lado, el senador Christian Garcés (Centro Democrático) celebró la decisión y fue claro en que «sincera las cifras y la deuda que hay que pagar». Apuntó que las próximas dos semanas estarán enfocadas en «un trabajo intenso para revisar cómo se puede el Gobierno comprometer, primero, a bajar los gastos de funcionamiento y a ver qué ajustes tiene la inversión».

Ahora, las comisiones tienen como plazo el 25 de septiembre para votar el articulado. Luego, las plenarias recibirán el proyecto y tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar por completo el proyecto presentado. En caso de que eso no pase, se seguirá el mismo camino de los últimos dos presupuestos: serán devueltos y será el presidente, Abelardo de la Espriella, quien podrá expedirlo con las modificaciones que se hayan planteado en las comisiones.

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