Aunque ninguno cuenta con un decreto o una resolución que deje en firme su nombramiento —pues se trata de una…

En el mes que pasó tras el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar (Chocó), el presidente Abelardo de la Espriella ha designado a varias figuras para que se encarguen de la reconstrucción en cada una de las regiones afectadas. Hasta el momento, son cuatro nombres los que entran en esta categoría, pero uno de ellos sería central para el manejo y supervisión de los recursos destinados a la atención del proceso.

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Estos son los gerentes que De la Espriella designó para supervisar la reconstrucción

Aunque ninguno cuenta con un decreto o una resolución que deje en firme su nombramiento —pues se trata de una figura que se instauró para la situación de emergencia—, casi todos comenzaron labores. El primero fue Jaime Uribe, quien será el encargado de gerenciar el llamado «Fondo Milagro» que se creó oficialmente con el decreto 1379 de 2026.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el gerente del «Fondo Milagro», Jaime Uribe. Foto: Archivo Particular

En esa norma, se establece que, entre sus funciones, estará «preparar y presentar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción»; presentar el presupuesto operativo y el plan anual de contratación; coordinar la supervisión y seguimiento de los contratos derivados; proponer medidas para corregir retrasos, sobrecostos, riesgos e incumplimientos; y coordinar actuaciones con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades del Presupuesto General de la Nación y las entidades territoriales. Uribe será la persona a la que el resto de funcionarios «especiales» le responderán.

El otro nombre que quedó en esos cargos es Juan Manuel Muñoz, designado para el Valle del Cauca. Inicialmente, iba a ser el embajador de Colombia en Brasil, pero el presidente De la Espriella decidió ubicarlo en ese cargo. Y es un viejo conocido del mandatario, pues gerenció su campaña en ese departamento.

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Hay otra figura que actualmente ocupa un puesto en el Gobierno y que ahora responderá a dos tareas: José Leonidas Tobón, viceministro de Desarrollo Rural. El alto funcionario del Ministerio de Agricultura es chocoano y, según supo este diario, ha estado en contacto con los mandatarios regionales desde antes de que se oficializara su puesto.

La última en conocerse fue Ana María Cuartas Saldarriaga, quien funge como directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira – ProRisaralda desde 2018. Será, precisamente, la gerente de la reconstrucción en ese departamento, según anunció el mismo Uribe en una visita a esa zona del país la semana pasada.

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A ellos se sumará otra figura clave: el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Ese será, de acuerdo con De la Espriella, el encargado del «‘plan milagro’ de reconstrucción” y la estrategia unirá al “Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional».

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