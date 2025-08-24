Precandidatos de varios partidos se unen para hablar sobre el sistema de salud

La reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra agendada para su tercer debate en el Congreso. Figura entre las prioridades de la Comisión Séptima del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aunque el foro de precandidatos del Centro Democrático que estaba previsto para este domingo se aplazó al menos por ocho días, desde el Nuevo Liberalismo abrieron espacios para que este mismo 24 de agosto se dé un diálogo ampliado entre aspirantes de diversas tendencias y entre quienes, precisamente, se espera la presencia de algunos de los que están con el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En efecto, el jefe y precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, dijo que la intención es comenzar a dialogar entre fuerzas políticas que tienen distancias ideológicas y que, por lo mismo, en este primer espacio se abrió el abanico de participantes.

“Lo primero que tenemos que hacer es escucharnos, escuchar a otras fuerzas políticas; y hemos decidido convocar a un foro sobre el sistema de salud”, precisó Galán.

Entre quienes están confirmados para este diálogo virtual ampliado, previsto para las 6 de la tarde de este domingo, están el expresidente Uribe y cuatro de sus cinco precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Pala Holguín y Andrés Guerra; el recién anunciado Miguel Uribe Londoño no figura en el primer listado de participantes que se hizo público.

Otros aspirantes que aparecen en estos listados son David Luna, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y, entre otros, Efraín Cepeda. También figura entre los invitados el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

“Lo fácil es encerrarnos y quedarnos hablándonos entre nosotros sin escuchar a los demás”, enfatizó Galán en torno a por qué se abrió un espacio de diálogo de esta naturaleza. Todo esto también se da en momentos en que el Congreso se encuentra a punto de retomar de fondo el tercer debate de la reforma a la salud del Gobierno del presiente Gustavo Petro, proyecto que está en la agenda de la Comisión Séptima del Senado.

