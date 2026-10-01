“No hemos hablado absolutamente nada”: Gobierno sienta posición sobre debate pensional

La vocería recayó en el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien salió al paso de inmediato a la discusión para asegurar que un tema de esa naturaleza no se ha analizado ni esbozado en ninguna instancia del Ejecutivo.

En el país se abrió un debate en torno a si es viable o no subir la edad de pensión para mujeres, por lo que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella salió en las últimas horas a sentar su postura sobre ese asunto.

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“Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de este tema”, precisó Restrepo, quien agregó que “esta es una discusión que, entre otras, seguramente se ha dado en el marco del Congreso”.

En todo caso, aunque la Corte Constitucional pidió subsanar varios enredos de trámite, hay expectativa por la entrada en vigencia de la reforma pensional que se promovió durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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“Lo que está absolutamente claro es que existe ya un proyecto de ley de la República que debe ser implementado y ya veremos cuál es el camino”, agregó el Vicepresidente.

Todo este debate se abrió luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, indicara que Colombia debe poner sobre la mesa un posible aumento en la edad de pensión para las mujeres considerando los retos fiscales que enfrenta el sistema. La norma actual indica que la edad de pensión de las mujeres es de 57 años, mientras que la de los hombres es de 62. “Esta debe ser una conversación sincera con la ciudadanía”, precisó el magistrado Lenis.

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