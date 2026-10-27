Reforma pensional vuelve al Congreso para subsanar artículos: así está el ambiente en Cámara

La fecha límite para la discusión es el próximo 29 de octubre, aunque la Cámara pidió una prórroga de 30 días para poder dar el debate, argumentando que era necesario tramitar primero…

En la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes de este martes está el debate que definirá el futuro de una parte del articulado de la reforma pensional. Esa corporación entrará a revisar nueve artículos de esa ley después de que la Corte Constitucional hiciera la revisión de constitucionalidad y decidiera dejar en firme la mayor parte del articulado.

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La fecha límite para la discusión es el próximo 29 de octubre, aunque la Cámara pidió una prórroga de 30 días para poder dar el debate, argumentando que era necesario tramitar primero el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2027 por el cronograma establecido para lograrlo. “Se trata de la singular concurrencia, ante un mismo órgano representativo, de dos deberes constitucionales cuyo adecuado desarrollo exige deliberaciones colegiadas y decisiones formalmente verificables", le dijo la Mesa Directiva de la Cámara a la Corte Constitucional.

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Ahora, el articulado se someterá al debate necesario sobre esos 10 artículos. Víctor Salcedo, representante del Partido de La U, afirmó que la decisión de la alta corte de devolver solo una parte para realizar una subsanación “limitó [su] actuar legislativo al prohibir tocar lo ya aprobado y devolver únicamente 10 proposiciones de las más de 40 que [radicaron] originalmente”.

Los artículos que volverán al Capitolio son: 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93. Además, se debatirá la creación de un nuevo artículo que se quedó en el trámite de ese momento, bajo la administración del entonces presidente Gustavo Petro. De fondo, si este trámite legislativo no se lleva a cabo se podría enredar la entrada en vigor del resto del articulado. A su vez, en el Congreso reposa la propuesta de una contrarreforma pensional impulsada por el Centro Democrático liderada por el senador Andrés Forero.

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El pulso, en todo caso, se dará con un Ejecutivo que no ve con buenos ojos lo aprobado. Además de ese proyecto que presentará el uribismo, desde la Casa de Nariño han planteado hacer lo propio y serán sus ministros los que podrán entrar en la discusión para tratar de definir las cargas frente a la ley, así como la nueva directora de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. Allí entrarían, por ejemplo, Natalia López (Trabajo), Miguel Gómez (Hacienda) y el nuevo jefe de la cartera del Interior, Alejandro Ordóñez. La participación de este último en esa discusión tendría que esperar a su posesión en el cargo.

Por otro lado, Alfredo Mondragón representante del Valle del Cauca (Pacto Histórico) le pidió a los congresistas “no más dilaciones sobre las decisiones de la reforma pensional” y afirmó que el texto promovido por el anterior Ejecutivo contó con “el consenso de todos los actores del sector”.

26 millones de colombianos y colombianas están esperando que el Congreso le dé certeza sobre sus pensiones. Señores congresistas: no más dilaciones sobre la decisiones de la Reforma Pensional pic.twitter.com/Wizpo01MKs — Alfredo Mondragón – Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) October 26, 2026

Además, a la discusión de la reforma pensional la rodean tiene los debates sobre la forma en la que gobierno Petro logró los apoyos legislativos para pasar el articulado. Allí entra, por ejemplo, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd). El congresista del Centro Democrático, Daniel Briceño, ha señalado que la reforma “fue comprada en el Congreso con la plata de la UNGRD y que deja sin ahorro a millones”.

Muy mala noticia para Colombia y las futuras generaciones la aprobación de casi la totalidad de la reforma pensional de Petro por parte de la Corte Constitucional.



Una reforma que fue comprada en el Congreso con la plata de la UNGRD y que deja sin ahorro a millones.



Ojalá las… — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 26, 2026

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