Hubo "encontronazo" en el Congreso en acto de conmemoración del día del aborto legal

En la Plaza Núñez del Congreso hubo un encontronazo en el plantón que organizaron varias congresistas en conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, cuya fecha es el 28 de septiembre. A ese acto llegó la representante Carol Borda (Salvación Nacional) y las representantes María Fernanda Carrascal, Aida Quilcué, Laura Beltrán (todas del Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde) respondieron.

“Hicimos un plantón conmemorando el 28S, que es básicamente el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, y llegó la representante Borda de manera muy violenta a provocar el escenario. Fue absolutamente grosera. Su actitud es inaceptable, nunca antes visto en este espacio, en donde nosotros somos quienes debemos dar ejemplo a la ciudadanía”, señaló la representante Beltrán.

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El día de hoy hubo una concentración en el Congreso de la República para conmemorar el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.



Ocupamos el espacio del Congreso, como ayer estuvimos en las calles, porque la causa por los derechos y libertades de las mujeres… pic.twitter.com/4K9EIqUknn — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) September 29, 2026

Frente a eso, Borda aseguró que se paró frente a ellas "porque no pueden hablar por todas las mujeres". Agregó que "en Colombia hay una desprotección de la vida que está por nacer y de la maternidad": "Estar en este espacio es también una reivindicación por la vida".

Amigos, hoy un grupo de mujeres feministas conmemoró el Día Global por la Legalización del Aborto y, de frente, alcé mi voz por las miles de vidas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer.



Si, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario.



Porque… pic.twitter.com/hhHJdIZPrO — Carol Borda (@CarolBordaA) September 29, 2026

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Desde la bancada que respalda el derecho al aborto señalan que se trató de una "provocación" por parte de la congresista y pidieron a la representante de Salvación Nacional "respetar el espacio y permitir que las mujeres y organizaciones allí presentes pudieran expresarse". Posterior al acto, fueron claras en que Borda no fue agredida por las congresistas ni por las personas invitadas a hacer parte del encuentro.

La congresista de Salvación Nacional hace parte de la bancada provida que este semestre ya radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución y establecer que el derecho a la vida “se protege desde la fecundación”. La iniciativa cuenta con firmas del partido que apoyó al presidente Abelardo de la Espriella, el Partido Conservador y el Centro Democrático, y se define como una “aclaración” sobre el momento en que comienza esa protección y una “corrección” a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto.

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En todo caso, no es la primera vez que un borrador como estos llega al Congreso y en casos previos no han prosperado. Además, la Constitucional ha respaldado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) desde 2006, cuando la despenalizó con la sentencia C-355 bajo tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, cuando existe incompatibilidad con la vida fuera del útero y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto. El caso más reciente fue en 2022. Hace cuatro años, el tribunal emitió la sentencia C-055 y despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin necesidad de las tres causales.

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