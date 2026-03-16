Relación del presidente Petro con las regiones se tensa tras declaraciones sobre Antioquia

En la discusión está la política de paz total que ha defendido el presidente desde que llegó al poder. Foto: Juan Cano / Presidencia

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Tan solo unas horas después de que palabras del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, levantaran revuelo en Antioquia, el presidente Gustavo Petro se refirió a la capital del departamento en defensa de su política de paz total.

El jefe de Estado respondió a declaraciones hechas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dio a entender que, a pesar del “odio” al que se dedica el Gobierno, en la ciudad existen las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años, al respecto, Petro aseguró que el éxito de estas cifras positivas está relacionado con su política de paz total. “La ciudad de Medellín tiene un éxito en la reducción de la tasa de homicidios en los últimos meses gracias a la política de paz total del gobierno nacional al lograr el diálogo y la desmovilización de bandas en las comunas populares”, precisó Petro. Y agregó que “hay zonas de Antioquia como el municipio de San Andrés que tiene un tasa de homicidios de las más altas del mundo. La política de incremento en la incautación de cocaína tiene como consecuencia que se desaten más las luchas entre narcotraficantes tratando de controlar más cultivos de hoja de coca y minería ilegal del oro”.

La ciudad de Medellín tiene un exito en la reducción de la tasa de homicidios en los últimos meses gracias a la política de paz total del gobierno nacional al lograr el diálogo y la desmovilización de bandas en las comunas populares.



Sin embargo hay zonas de Antioquia como el… https://t.co/aMcvu1efEq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2026

Tras estas declaraciones, Gutiérrez arremetió contra Petro, acusándolo de haber gestionado un “mal gobierno” durante los cuatro años que ha estado en el poder. Reclamando, además, que este logro se atribuya a su Gobierno. Y agregó: “Seguiré trabajando por la seguridad de mi gente, mientras vos le seguís dando garantías a tus amigos, los peores criminales. Solo espero que muy pronto cese esta horrible noche”.

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Horas antes de este intercambio de mensajes entre el presidente y el alcalde de Medellín, fue revivido un discurso hecho por el candidato Iván Cepeda en relación con el departamento de Antioquia que, además, quedó consignado en su programa de gobierno con el que busca llegar a la Presidencia. En ese documento, así como en el discurso hecho meses antes, se consignó una frase en la que Cepeda aseguraba que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”. Sin embargo, minutos después de su afirmación, el candidato dijo que “la violencia no logró destruir la fuerza del pueblo antioqueño”. Sin embargo, tanto el programa de gobierno como sus discursos, llevaron a reacciones de figuras que también aspiran a llegar a la Casa de Nariño como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, mandatarios como el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín.

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Por su parte, el presidente -quien está en el ojo del huracán por señalamientos sobre presunta participación en política- se refirió a la situación: “Los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos y ellas cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país. Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento”.

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Así las cosas, la relación entre el jefe de Estado y las regiones volvió a debilitarse, pues aunque este es el último episodio, no ha sido el único. Varios gobernadores han cuestionado el actuar del Ejecutivo en relación con el presupuesto a nivel regional. De hecho, en el más reciente Congreso de los Municipios realizado en Cartagena, mandatarios regionales pidieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, el giro de hasta COP 150.000 millones que habrían sido prometidos desde hace más de un año por parte del presidente Gustavo Petro, pero que a la fecha no se han consignado. El jefe de la cartera política aseguró que el problema radica en el ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila. Los principales puntos que señalan gobernadores y alcaldes como prioritarios para atención, y para los que se destinarían estos recursos, son el robustecimiento en materia de seguridad y salud.

Por su parte, reprochando, principalmente, no financiar obras claves están el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el Túnel del Toyo; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, por la sede universitaria en los Montes de María. Y desde el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han lanzado fuertes dardos contra el presidente por su negativa a financiar el Tren de Cercanías. Además, en temas de seguridad también se han visto choques a lo largo del Gobierno con diferentes mandatarios regionales, especialmente por su política del paz total, aunque aún mantiene algunos aliados entre las regiones.

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Faltando cinco meses para la salida de Gustavo Petro, la imagen común durante los próximos meses, además de las peleas entre poderes, será la de un mandatario que intenta reconectarse con las regiones en medio de la carrera presidencial en la que su partido político busca la reelección.

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