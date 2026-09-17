Canciller da detalles sobre relación con Israel: se concentrará en seguridad e inteligencia

En medio de los cambios en materia de política de exterior que ha implementado el gobierno de Abelardo de la Espriella y que incluyen acercamientos con el Estados Unidos de Donald Trump, el canciller Omar Bula dio detalles sobre la nueva relación con Israel. Una de las promesas del presidente tras su victoria en las urnas fue la de recomponer los lazos con ese país, después de que su antecesor, Gustavo Petro, rompiera los vínculos diplomáticos y comerciales por la ofensiva sobre los territorios palestinos.

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“Este gobierno consideró que esa relación histórica debe ser recuperada y que Israel debe volver a ocupar un lugar relevante en términos de su relación estratégica con Colombia", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en una intervención ante la Comisión Segunda del Senado.

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De acuerdo con él, estos lazos estarán basados en la necesidad de "proteger los intereses nacionales, ampliar las capacidades de cooperación en seguridad e inteligencia y enfrentar amenazas transnacionales que afectan al país". Parte de esos intereses están, precisamente, en el desarrollo de la cooperación en inteligencia estratégica, la lucha contra organizaciones terroristas y criminales, las capacidades en ciberseguridad, el intercambio de información para combatir redes de financiación ilícita y la prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento, tecnología y lavado de activos.

🇨🇴🇮🇱 Colombia restablece la exención de visa para viajeros colombianos a Israel.



Desde septiembre de 2026, los colombianos podrán ingresar a Israel como turistas sin necesidad de tramitar una visa, de acuerdo con los procedimientos de ingreso establecidos por ese país.



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“Se trata de una política que busca proteger los intereses nacionales en primer lugar. Colombia primero, esos intereses siempre en primer lugar: frente a amenazas transnacionales y frente a amenazas sobre todo del crimen transnacional organizado; lo que requiere el fortalecimiento de alianzas útiles para nuestra seguridad y desarrollo”, precisó el ministro.

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Desde la entrega de credenciales de la embajadora Vivian Aisen, hay varias movidas para reafianzar los lazos. La diplomática se ha reunido con varios funcionarios del gobierno De la Espriella, entre ellos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Pero uno de los movimientos clave es el cambio en los visados para el viaje a Israel y para los ciudadanos de ese país a Colombia.

La semana pasada, la Cancillería anunció que los colombianos podrán ingresar a Israel como turistas sin necesidad de tramitar una visa y podrán permanecer hasta por 90 días dentro de un periodo de 12 meses. Lo mismo aplicará para los israelíes que pisen territorio colombiano, que tendrán que cumplir con las exigencias migratorias y contar con un pasaporte vigente.

Ese fortalecimiento de la relación también permeó otra decisión controversial por parte de la Casa de Nariño y que se dio en medio del terremoto: el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Colombia se convirtió así en el segundo país en hacerlo, distanciándose de la posición mayoritaria que lo reconoce como territorio sirio ocupado. La posición generó que la Liga Árabe enviara una carta de protesta y se espera que, en la visita que el canciller tiene prevista a Nueva York para la Asamblea General, dialogue con los países árabes para limar cualquier tipo de aspereza en torno a ese tema.

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