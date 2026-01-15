Renuncias y “fuego amigo”: continúan expectativas frente a otras salidas del gabinete Petro

Tanto Lemus como Rodríguez fueron miembros clave dentro del círculo cercano del presidente. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de 24 horas renunciaron tres miembros clave del gabinete Petro. La primera en inaugurar las renuncias del pasado 14 de enero fue Angie Rodríguez, quién había sido la mano derecha del presidente Gustavo Petro desde inicio del año pasado. Rodríguez presentó su carta de renuncia al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) manifestando que ha “sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que, basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”.

El puesto de Rodríguez fue asumido por el jefe de Despacho del presidente, Raúl Moreno, quién también quedó como encargado del Ministerio de la Igualdad.

La salida de Rodríguez se dio en medio de fuego amigo con Carlos Carrillo, exgerente de la entidad que ahora esta oficialmente a cargo de Rodríguez, el Fondo Adaptación. El escándalo relacionado con este Fondo fue advertido en un primer momento por El Espectador, cuando se mencionó que habría presuntas irregularidades de contratación dentro de la entidad.

La situación ha permanecido tensa entre Carrillo y Rodríguez tras acusaciones de baja ejecución por parte de la segunda al primero. Al respecto, el ahora director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo le dijo a este medio que bajo su gerencia “la estructura organizativa del Fondo Adaptación, le ha permitido ser una entidad eficiente que de hecho habría sido muy importante para este gobierno si desde el inicio nosotros hubieras utilizado el Fondo para ejecutar proyectos. Para hacer lo que el Fondo sabe hacer. Eso no lo sabe hacer la doctora Angie. [...] Ella lo que hace es hacerle daño a la entidad porque no es cierto lo que dijo”.

Horas después presentaron la renuncia el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. El primero fue, desde marzo de 2025, una de las personas más cercanas al presidente y estuvo involucrado en la polémica por presuntas filtraciones de información a las disidencias de alias “Calarcá” desde la DNI. Ahora el puesto será ocupado por René Guarín, quien figura como jefe de tecnologías de Presidencia.

Por su parte, el saliente ministro de la Igualdad radicó oficialmente, ayer en la noche, su renuncia al cargo que ocupó en medio de las polémicas por la baja ejecución del ministerio y los complejos nombramientos de algunos de los miembros de la cartera, que aún lucha por no hundirse en el Congreso.

Otros nombres suenan también para un posible remezón en el gabinete, entre ellos el de Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección y el de la ministra de las TIC, Carina Murcia, quién estuvo presente en el consejo de ministros en la noche del miércoles, sin embargo no se ha confirmado que ninguno salga oficialmente del Gobierno.

Por otro lado, las denuncias de fuego amigo siguen saliendo a la luz. La más reciente fue la del ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, que señaló al Ministerio de Defensa como el responsable de presuntos seguimientos en su contra, donde se incluyeron supuestas interceptaciones a su celular, según él entre agosto y noviembre de 2025 por medio del software Pegasus.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza hacer un seguimiento como el que señala esa información”, agregando que Idárraga “habría sido víctima de información falsa”.

Así las cosas, el gabinete permanece tenso a pesar del tranquilo consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del miércoles y las inquietudes sobre otras posibles renuncias se mantienen a la espera de lo que pueda suceder.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.