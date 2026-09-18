Restrepo alista su ruta diplomática en la ONU: "Llevaremos el mensaje del presidente"

El itinerario ya está casi completo y Restrepo dio a conocer cuáles serán las citas más importantes en materia de relaciones internacionales. "Nosotros, en el marco de la visita de las Naciones Unidas, tenemos una gran cantidad…

El vicepresidente José Manuel Restrepo alista los últimos detalles de su viaje a la Organización de Naciones Unidas para la Asamblea General. Durante la semana que va desde el 21 hasta el 25 de septiembre estará acompañado por el canciller Omar Bula, el embajador ante esa organización, Mauricio Gaona y varios ministros.

El itinerario ya está casi completo y Restrepo dio a conocer cuáles serán las citas más importantes en materia de relaciones internacionales. "Nosotros, en el marco de la visita de las Naciones Unidas, tenemos una gran cantidad de reuniones bilaterales con naciones en cabeza de los jefes de delegación, sean primeros ministros, presidentes, vicepresidentes o cancilleres. Hemos escogido unas naciones en las cuales Colombia quiere profundizar las posibilidades de intercambio y desarrollo conjunto" dijo Restrepo.

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"Particularmente estaré con jefes de delegación de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Estonia, del Reino Unido, de Francia, de Suiza, entre otras naciones", puntualizó. Además, aseguró que desde la delegación enviada a este espacio, tienen el compromiso de "llevar la voz y el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella".

En ese sentido, y siendo uno de los alfiles más importantes para el jefe de Estado, Restrepo aseguró que se encargará personalmente de transmitir "ese mensaje que ha preparado Abelardo de la Espriella para el mundo, en donde lo que haremos es reconocer la importancia de la ‘patria milagro’, de esa estrategia de un país que puso de presente la seguridad física, la seguridad jurídica, la búsqueda de la integridad y lucha contra la corrupción y la garantía de prosperidad".

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"De la mano de la iniciativa privada vamos a tener muchos espacios para atraer inversión a nuestro país. Esa inversión lo que haremos es que nos reuniremos con fondos soberanos, con empresas interesadas en Colombia, para tratar de atraer nuevas inversiones, porque en la medida que haya más inversión, va a haber más crecimiento en nuestro país y vamos a tener unos espacios de intercambio académico de tal manera que mostraremos también".

Restrepo también ha sido elegido por el mandatario para liderar el manejo de la economía "milagro" con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez y con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Además, como tarea principal, acompañando el tema económico, debe hacerse cargo de reducir los trámites y lograr un "Estado más eficiente y más agil" que a su vez, sea más pequeño para reducir el gasto público.

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