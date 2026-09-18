Cancillería declara urgencia manifiesta en caso pasaportes

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio informan a la ciudadanía que este 17 de septiembre de 2026 se declaró la urgencia manifiesta con el propósito de garantizar, sin interrupciones, el suministro, la…

La Cancillería, en cabeza del ministro Omar Bula, declaró urgencia manifiesta en el caso pasaportes tras la suspensión del convenio que existía entre ese ministerio, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. ¿El motivo? Garantizar la prestación del servicio de producción y entrega de esos documentos.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio informan a la ciudadanía que este 17 de septiembre de 2026 se declaró la urgencia manifiesta con el propósito de garantizar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana", se lee en la misiva.

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En contexto: Se enreda caso pasaportes: Gobierno analiza urgencia manifiesta para garantizar servicio

El convenio con el que se estrenaba este nuevo modelo de pasaportes, que se llevó a cabo por la administración de Gustavo Petro, fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como una medida cautelar. La medida se dio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

Posteriormente, y tal como lo detalló El Espectador, fue conocido un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha del 16 de septiembre de 2026, que negó las solicitudes de aclaración que presentaron la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por la decisión que suspendió temporalmente el convenio para la producción de las libretas. Lo que abrió la puerta para la ya declarada urgencia manifiesta.

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"El Ministerio les reitera a los colombianos, en el país y en el exterior, que el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional", precisó el ministerio tras tomar la decisión.

Según la Cancillería, con base en el en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se acudió a la figura de urgencia manifiesta, "mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata". Precisaron que la contratación que se de en medio de esta declaratoria será de carácter transitorio y se limitará a "lo indispensable" para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores inició la estructuración del proceso de licitación pública que permitirá atender esta necesidad de manera permanente […] . En cumplimiento de la ley, el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, los contratos que se celebren con fundamento en ella y sus respectivos antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República para el correspondiente ejercicio de control fiscal. La prioridad del Gobierno Nacional es garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho de los colombianos a acceder oportunamente a sus documentos de viaje", finaliza el comunicado oficial.

La incógnita ahora es si Thomas Greg & Sons retomará el esquema de producción, dado que ha sido la única empresa que anteriormente cumplió con los estándares y requisitos establecidos. Sin embargo, todavía está pendiente que el tribunal se pronuncie de fondo sobre el mecanismo mediante el cual el gobierno anterior excluyó a la compañía extranjera de cualquier proceso de contratación relacionado con la producción de esas libretas.

Vea aquí el documento completo emitido por la Cancillería:

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