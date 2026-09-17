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Así es la apuesta del Ejecutivo para reducir trámites y tener un “Estado eficiente”

El vicepresidente José Manuel Restrepo y varios ministros, por orden directa de Abelardo de la Espriella, desarrollan la estrategia para alivianar lo público. Esto es lo que está en juego.

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Luna Mejía Farías
17 de septiembre de 2026 – 09:01 a. m.
El vicepresidente Restrepo y el presidente Abelardo de la Espriella lideran la estrategia.
El vicepresidente Restrepo y el presidente Abelardo de la Espriella lideran la estrategia.
Foto: Presidencia

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“Menos Estado para la burocracia y más Estado para la gente”. Esta es la frase que desde la Casa de Nariño engloba la estrategia con la que el presidente Abelardo de la Espriella está dirigiendo a sus principales alfiles para ejecutar un plan de acción que simplifique el grueso de trámites administrativos y de paso reducir el tamaño de la Rama Ejecutiva. ¿El problema? No todo lo se piensa poner en práctica se resuelve de manera inmediata –o vía decreto–, por lo que los diálogos con el Congreso serán determinantes. 

La línea de la reducción del…

Por Luna Mejía Farías

lmejia@elespectador.com
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