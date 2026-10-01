“No le tenga miedo a crecer”: vicepresidente Restrepo le dejó mensaje al exmandatario Petro

La respuesta se dio luego de que Petro defendiera su teoría del “decrecimiento”, la cual fue calificada previamente por Restrepo como “estúpida”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo le salió al paso a las declaraciones del exmandatario Gustavo Petro en torno a cómo debe manejarse la economía colombiana y los focos en los que se debe trabajar para que el país evolucione.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Lo estúpido es pensar que la teoría económica del decrecimiento es para los países pobres. La teoría económica del decrecimiento es para los países ricos y comienza por el consumo suntuario y el consumo de mercancías basadas en hidrocarburos”, enfatizó Petro.

“No le tenga miedo a crecer, el mundo entiende perfectamente que el crecimiento debe y puede ser sostenible (no caiga en falsos dilemas). Usted, al contrario, prefirió hundirnos en un pésimo crecimiento (basado en gasto público y llevándonos al peor dato de inversión privada en relación a PIB en 51 años) por sus decisiones irracionales”, respondió Petro.

Consulte aquí: Congreso mueve expediente de disputa de tierras entre Barranquilla y Puerto Colombia

Este intercambio de dardos entre el segundo al mando del Gobierno de Abelardo de la Espriella y quien ahora comanda la oposición desde la izquierda, el cual se registró en la noche de este jueves, es un capítulo más en las diferencias que existen entre el oficialismo y sus contradictores.

Desde el pasado 7 de agosto –cuando asumió el nuevo Ejecutivo– se han presentado múltiples denuncias de posible corrupción y “derroche” con las arcas del Estado durante el cuatrienio anterior, lo cual ha sido refutado por quienes estuvieron al frente de esa administración. Las discusiones a nivel económico actualmente se centran en el presupuesto general de 2027, el cual ya tiene un monto aprobado de COP 634,9 billones, y en una decisión clave del Banco de la República. En efecto, su junta directiva subió la tasa de interés al 12,25 % con el respaldo del Ejecutivo, según confirmó Miguel Gómez, ministro de Hacienda.

Pues fíjese que la “estupidez” en su gobierno llevó a proponerlo aún para Colombia 🇨🇴 . Pero no le tenga miedo a crecer, el mundo entiende perfectamente que el crecimiento debe y puede ser sostenible (no caiga en falsos dilemas). Usted, al contrario, prefirió hundirnos en un… https://t.co/229EPV07La — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 1, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.