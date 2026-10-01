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“No le tenga miedo a crecer”: vicepresidente Restrepo le dejó mensaje al exmandatario Petro

El vicepresidente José Manuel Restrepo le dejó este mensaje al exmandatario Gustavo Petro sobre la economía colombiana: “No le tenga miedo a crecer”. ¿Qué pasó?

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Redacción Política
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el exmandatario Gustavo Petro
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el exmandatario Gustavo Petro cruzan mensajes.
Foto: Archivo Particular

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El vicepresidente José Manuel Restrepo le salió al paso a las declaraciones del exmandatario Gustavo Petro en torno a cómo debe manejarse la economía colombiana y los focos en los que se debe trabajar para que el país evolucione.

La respuesta se dio luego de que Petro defendiera su teoría del “decrecimiento”, la cual fue calificada previamente por Restrepo como “estúpida”.

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“Lo estúpido es pensar que la teoría económica del decrecimiento es para los países pobres. La teoría económica del decrecimiento es para los países ricos y comienza por el consumo suntuario y el consumo de mercancías basadas en hidrocarburos”, enfatizó Petro.

“No le tenga miedo a crecer, el mundo entiende perfectamente que el crecimiento debe y puede ser sostenible (no caiga en falsos dilemas). Usted, al contrario, prefirió hundirnos en un pésimo crecimiento (basado en gasto público y llevándonos al peor dato de inversión privada en relación a PIB en 51 años) por sus decisiones irracionales”, respondió Petro.

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Este intercambio de dardos entre el segundo al mando del Gobierno de Abelardo de la Espriella y quien ahora comanda la oposición desde la izquierda, el cual se registró en la noche de este jueves, es un capítulo más en las diferencias que existen entre el oficialismo y sus contradictores.

Desde el pasado 7 de agosto –cuando asumió el nuevo Ejecutivo– se han presentado múltiples denuncias de posible corrupción y “derroche” con las arcas del Estado durante el cuatrienio anterior, lo cual ha sido refutado por quienes estuvieron al frente de esa administración. Las discusiones a nivel económico actualmente se centran en el presupuesto general de 2027, el cual ya tiene un monto aprobado de COP 634,9 billones, y en una decisión clave del Banco de la República. En efecto, su junta directiva subió la tasa de interés al 12,25 % con el respaldo del Ejecutivo, según confirmó Miguel Gómez, ministro de Hacienda.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Frapolo(7328)Hace 26 minutos
    Está creciendo…el descontento del pueblo ante tantas mentiras de este desgobierno. Nada tiene que enseñar este que fué ministro de duque y dejó la econimia por el suelo. Grande Petro, esta semana fue aclamado por miles de estudiantes dentro de la universidad de Atlántico a pesar del cierre decretado por sus directivos. Y el recibimiento apoteósico por los tabajadores y el público en el aeropuerto de Santa Marta, ni se diga.
  • Ulises20(10892)Hace 38 minutos
    El problema de Restrepo, y del país, no es Petro que no tiene remedio. Es el mismo Restrepo que ha sido y es un niño mimado y sumiso. Fue a la ONU como los niños van a la tienda a comprar una caja de fósforos.
  • Antoine(88872)Hace 38 minutos
    Y Restrepo es de lo más cínico e ignorante en Economía, Política, e Historia. Es un arrodillado a lo que le diga el estafador De La Espriella. El desempleo aumenta, la violencia igual… etc!!! Corruptos son los nunca!!!
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 55 minutos
    Gustavo Petro es desopilante. Cada vez está peor. Dicen los vecinos de donde vive que ahora se la pasa drogado los siete días de la semana. Que sale tambaleando al medio día y hablando solo. Por eso sale con éstas pendejadas.
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