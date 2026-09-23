Restrepo se reunirá con secretario General de la ONU, António Guterres: esta es su agenda

Y es que luego del encuentro del Escudo de las Américas que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump, la agenda de Restrepo…

La agenda del vicepresidente José Manuel Restrepo se sigue moviendo a alta intensidad en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella y su principal vocero internacional mantendrá una fuerte jornada de encuentros en Nueva York, tal cual ha sucedido en los primeros días de esta cita que reunieron a más de 193 delegaciones de todo el mundo.

Y es que luego del encuentro del Escudo de las Américas que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump, la agenda de Restrepo mantendrá forma este martes. La primera de las citas del "vice" será con Ignazio Cassi, su homólogo en Suiza, quien también cumple funciones como Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de ese país y con el que se busca establecer los lazos con "un socio europeo clave en comercio e inversión".

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Acto seguido uno de los encuentros con mayor expectativa es el programado en el One Dag Hammarskjöld Plaza con una delegación de Microsoft en la que se estableció desde la Vicepresidencia un objetivo claro: atraer inversión tecnológica y de infraestructura digital hacia Colombia. Esa cita ya se había dado con el canciller Omar Bula, aunque los acuerdos finales se establecerían con Restrepo en el encuentro de este miércoles.

En horas de la tarde el punto de encuentro será la Secretaría General de la ONU, pues allí Restrepo estrechará manos con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en el segundo acto protocolario con la cabeza de este organismo. Aunque no se prevé una cita prolongada, sí habrá espacio para abordar ejes clave en materia de seguridad y asuntos propios en Colombia como las nuevas políticas que busca implementar la administración de De la Espriella.

En los últimos tres días nos hemos reunido con decenas de inversionistas interesados en Colombia. Ayer, en JPMorgan, presentamos las oportunidades de inversión en infraestructura, energía y conectividad que pueden generar empleo y abrir nuevas oportunidades.#ColombiaEnNY pic.twitter.com/KmmNtybNJF — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) September 23, 2026

Tras la cita con Guterres habrá un encuentro de jefes de Estado y cabezas de delegaciones que han suscrito el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta iniciativa, según detalla la Cancillería, es primaria para Colombia, pues el país ha sido protagonista en esta lucha en el que lidera estrategias de liderazgo y visibilidad en esa materia. Enseguida Restrepo y la delegación colombiana tendrá una cita con Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de asuntos exteriores de los Emiratos Árabes, con quien se busca fortalecer lazos de cooperación ante el "creciente interés en inversión en América Latina" de ese país.

Para el cierre de la jornada habrá un encuentro oficial con la delegación de Países Bajos y finalizaría con una cita con Council on Foreign Relations, "uno de los think tanks de política exterior más influyentes de EE.UU., donde se moldea buena parte de la opinión sobre América Latina".

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La agenda del vicepresidente está acompañada, además, de los numerosos encuentros que también ha tenido por cuenta propia la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, el canciller Omar Bula y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona. En efecto, todos han llevado una serie de jornadas en las que se completan más de 60 encuentros con intereses en inversión, cooperación y relacionamiento en materia de seguridad.

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