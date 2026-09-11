El presidente Abelardo de la Espriella mantiene su apuesta de gobernar desde las regiones y, particularmente, de visitar en estos primeros días de mandato todas las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante las últimas semanas, el mandatario ya suma más de 40 viajes, incluyendo sus desplazamientos en Bogotá y Barranquilla, en los que ha priorizado las reuniones y las visitas a los lugares más golpeados por el sismo, especialmente Chocó, Valle y los departamentos del Eje Cafetero.

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De la Espriella continúa con viajes por zonas afectadas por el terremoto: esta es su agenda

Según confirmó la Presidencia, este viernes 11 de septiembre el jefe de Estado estará en horas de la mañana en Quimbaya, que de acuerdo con varios registros es el municipio más afectado del Quindío tras la catástrofe mencionada. Los reportes de las autoridades de esta zona hablan de más de 20.000 damnificados y de enormes daños en la infraestructura pública, pues, de hecho, el parque principal de este municipio se mantiene cerrado por los daños que se generaron en la basílica.

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El mandatario estará en esta población para realizar la entrega de un banco de materiales destinado a la reconstrucción de las casas y edificaciones dañadas, y también para la entrega de bonos de ayuda inmediata a los ciudadanos más golpeados por la tragedia. En este mismo lugar, visitará el centro hogar Santo Domingo Savio y un geriátrico para anunciar medidas y políticas especialmente enfocadas en los adultos de la tercera edad.

Finalmente, visitará el parque Panaca y desde allí hará varios anuncios relacionados con la atención del terremoto. Esta nueva visita a las regiones se complementa con sus viajes del pasado fin de semana a Mompox y la cumbre con empresarios en Chocó del pasado 7 de septiembre. Además de esta agenda, el mandatario ha estado en Bogotá junto a sus ministros firmando varios decretos que nacen de la emergencia económica y otras medidas administrativas para estabilizar su gobierno.

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El principal anuncio de esta semana en relación con la emergencia del terremoto lo dio el pasado 9 de septiembre, con la firma de 11 decretos enfocados en la reconstrucción. Uno de los más llamativos fue el que creó el llamado Fondo Milagro, con el cual se le da vida a un ente que tendrá a cargo el direccionamiento de millonarios recursos de inversión para las regiones más afectadas. Así mismo, el mandatario le dio luz verde a las inversiones interjurisdiccionales y al mecanismo de obras por impuestos.

“Hoy firmamos 11 nuevos decretos en el marco del Estado de emergencia con medidas concretas para movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de la infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan seguir estudiando”, aseguró el presidente en una declaración tras un consejo de ministros.

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Precisamente, sus jefes de cartera atienden asuntos puntuales de la crisis. Por ejemplo, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, aseguró que por instrucción del presidente ya está avanzando en los compromisos adquiridos con el Chocó. Junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, Gómez aseguró que ya están trabajando en el cronograma para la construcción del malecón del río en Quibdó, una de las obras prometidas para reactivar la economía en este departamento.

A esto se suma que el vicepresidente José Manuel Restrepo ya tiene nuevas funciones asignadas por un decreto presidencial y también está visitando las regiones para articular el plan de reconstrucción del gobierno, mientras, junto al canciller Murillo, continúa gestionando la cooperación internacional.

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