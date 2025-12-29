Gobierno Petro alista alocución para anunciar el aumento del salario mínimo para 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablará sobre el aumento del salario mínimo en su alocución. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En medio del debate que ha generado el decreto de la emergencia económica, el gobierno del presidente Gustavo Petro alista una alocución presidencial para este lunes y el tema central será el salario mínimo. El anuncio llegará tras las dudas que generó un borrador que ubicaría el aumento en el 23 %.

En todo caso, a las 7:00 p. m. se emitirá el anuncio. La semana pasada, ya se había referido a este tema y, en ese momento, defendió la emergencia económica. Según dijo, esta sería la primera vez que el concepto de “salario mínimo vital” entraría a jugar un papel clave y debería " garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas".

🔴 Esta noche, en alocución presidencial, el Presidente @PetroGustavo dará a conocer a los colombianos y colombianas el 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐥 para 2026.



Conéctate a las 7:00 p.m. a través de todos los canales y por nuestras redes sociales. pic.twitter.com/Q9pYv7uIZ1 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 29, 2025

En esa alocución, que tuvo un marcado tinte electoral, señaló que su administración es en la que el salario mínimo más ha crecido. De acuerdo con el mandatario, entre 2023 y 2025, este ha aumentado en un 17,7 %, superando las cifras de sus antecesores Iván Duque y Juan Manuel Santos.

Se espera que en el anuncio el jefe de Estado justifique por qué, bajo su óptica, el aumento del próximo año deberá estar en dos dígitos, después de que no se lograra un acuerdo en las mesas de concertación citadas por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El sector empresarial proponía que este estuviera entre el 7 % y el 8 %, mientras que las centrales de trabajadores plantearon una cifra del 16 %.

Este lunes ocurre, además, la citación a todos los ministros para un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que ninguno de los jefes de cartera se presentará ante el Senado, pues no han pasado los cinco días establecidos por la ley como plazo para responder el cuestionario de 22 preguntas.

