¿Ministros irán al debate de control político por la emergencia económica? Esto se sabe

A las 10:00 a. m. está citada la que sería la última sesión de la plenaria del Senado del 2025. En la agenda hay dos temas claves: los ascensos militares y el debate de control político a todo el gabinete del presidente Gustavo Petro por el decreto de emergencia económica.

Este último ha sido el centro del debate entre la Casa de Nariño y el Capitolio en estos días. La sesión citada del pasado viernes se centró en la discusión de ese tema y allí fue que se votó la citación a los ministros para que respondieran un cuestionario de 22 preguntas que, además, toca la venta de bonos (TES) por COP 23 billones a un único comprador extranjero.

“Es necesario que el país conozca las motivaciones detrás de estas inéditas medidas que no solo pondrán en riesgo la estabilidad económica sino que no resolverán los problemas de caja de una Nación necesitada de un ambicioso paquete de recortes (especialmente en materia de gastos de funcionamiento), no de nuevos incrementos de impuestos, ampliación de la base gravable, recaudo o venta de (TES)”, se lee en la citación hecha por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).

En todo caso, desde el mismo “Gobierno del cambio” han señalado que se habrían cometido errores en esa citación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a W Radio que los jefes de cartera no asistirán al debate, pues no han pasado los cinco días establecidos para responder el cuestionario.

Previamente, había planteado que “no pueden citar antes del vencimiento de este término” y rechazó que el Congreso “corriera” para agendar el debate.

Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores. Ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario… pic.twitter.com/UgWjilUCQy — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 26, 2025

La emergencia económica ha vuelto a agitar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Casa de Nariño cita el hundimiento de la reforma tributaria como el principal argumento para emitir el decreto, mientras que el Congreso señala que se trata de una medida innecesaria.

