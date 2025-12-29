Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

¿Ministros irán al debate de control político por la emergencia económica? Esto se sabe

En horas de la mañana se reunirá el Senado. La citación fue aprobada el pasado viernes y tiene el objetivo de que el gabinete del presidente Gustavo Petro responda por el decreto. Ascensos militares también están en la agenda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
29 de diciembre de 2025 - 12:35 p. m.
El Senado sesionará de manera híbrida y en la agenda hay dos temas clave.
El Senado sesionará de manera híbrida y en la agenda hay dos temas clave.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A las 10:00 a. m. está citada la que sería la última sesión de la plenaria del Senado del 2025. En la agenda hay dos temas claves: los ascensos militares y el debate de control político a todo el gabinete del presidente Gustavo Petro por el decreto de emergencia económica.

Este último ha sido el centro del debate entre la Casa de Nariño y el Capitolio en estos días. La sesión citada del pasado viernes se centró en la discusión de ese tema y allí fue que se votó la citación a los ministros para que respondieran un cuestionario de 22 preguntas que, además, toca la venta de bonos (TES) por COP 23 billones a un único comprador extranjero.

Vínculos relacionados

Diplomacia de Petro pasó a los estrados: así se ha movido la pelea por nombramientos
Así se depuró el tarjetón presidencial en menos de dos meses: siguen 34 candidaturas
“No es prudente”: cardenal Rueda sentó posición sobre la constituyente del gobierno Petro

Sugerimos: Presidente Petro ha viajado más de 70 veces al exterior, ¿cuál fue el balance del 2025?

“Es necesario que el país conozca las motivaciones detrás de estas inéditas medidas que no solo pondrán en riesgo la estabilidad económica sino que no resolverán los problemas de caja de una Nación necesitada de un ambicioso paquete de recortes (especialmente en materia de gastos de funcionamiento), no de nuevos incrementos de impuestos, ampliación de la base gravable, recaudo o venta de (TES)”, se lee en la citación hecha por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).

En todo caso, desde el mismo “Gobierno del cambio” han señalado que se habrían cometido errores en esa citación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a W Radio que los jefes de cartera no asistirán al debate, pues no han pasado los cinco días establecidos para responder el cuestionario.

Le puede interesar: Respaldos, reposición de votos y unidad: lo que se está analizando para ir a las consultas

Previamente, había planteado que “no pueden citar antes del vencimiento de este término” y rechazó que el Congreso “corriera” para agendar el debate.

La emergencia económica ha vuelto a agitar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Casa de Nariño cita el hundimiento de la reforma tributaria como el principal argumento para emitir el decreto, mientras que el Congreso señala que se trata de una medida innecesaria.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Emergencia económica

Gustavo Petro

Congreso

Senado

 

cesarc655(66636)Hace 3 minutos
Desde el inicio del mandato de Petro el Congreso ha atacado el gobierno, han buscado sabotearlo para que no produzca los cambios por los cuales lo elegimos, buscan estos congresistas intereses personales y de los grupos empresariales a que pertenecen, 2026 cambio de congreso, Pacto Histórico
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.