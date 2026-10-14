“Se ha querido tratar de minimizar un esfuerzo”: Santos defendió la Unidad de Búsqueda

Y lo hizo en momentos en que se completan 10 años de ese proceso, lo cual coincide con un debate en torno a un reajuste del presupuesto de las entidades que surgieron tras lo pactado en La Habana. Entre ellas están la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UBPD.

El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), una de las entidades que surgió administrativamente tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que es necesario distribuir parte de estos montos a otras instituciones, lo que –según su gabinete– no implica una desfinanciación de las oficinas encargadas de implementar el Acuerdo.

Santos aseguró en el caso específico de la Unidad de Búsqueda que en esta década, gracias al trabajo de la entidad, se han recuperado al menos 6.000 cuerpos, se ha logrado la plena identificación de unos 800 de ellos y, entre otras cosas, se han encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas como desaparecidas con ocasión de la guerra.

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“Se ha querido tratar de minimizar un esfuerzo que ha sido muy importante y que debe continuar”, precisó Santos en una visita que realizó a las instalaciones de la UBPD en Bogotá. “Hacen una labor de reparación invaluable”, les dijo a sus funcionarios.

El exjefe de Estado, quien además recibió en 2017 el Nobel de Paz por el Acuerdo con las Farc, agregó que el actual Ejecutivo debería analizar el trabajo de este tipo de entidades para evitar que sus finanzas sean golpeadas justo cuando están, dijo el exmandatario, dando resultados tangibles.

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“Cuando una guerra se termina lo más importante es tratar de reparar a las víctimas y reconciliar a la sociedad”, precisó Santos, quien agregó que “ojalá el Gobierno valore ese trabajo como debe ser”.

“No quitarle los recursos a esta Unidad, porque si la deja sin recursos cómo puede continuar un trabajo tan importante”, añadió el exmandatario.

Garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto su mandato, hasta 2033, es fundamental para que pueda cumplir plenamente su mandato y avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para todas las… pic.twitter.com/8wdloANSSr — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 1, 2026

El debate en torno al presupuesto general de 2027, proyectado por el presidente De la Espriella en COP 634,9 billones, plantea un recorte de COP 170.000 millones a la JEP y de unos COP 16.000 millones para la UBPD. La discusión legislativa sobre el presupuesto se retomó esta semana en el Congreso y debe aprobarse antes del próximo 20 de octubre. Si ese paso no se completa, luego de esa fecha podría emitirse por decreto.

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