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“Implementación del acuerdo de los dos últimos gobiernos ha dejado mucho que desear”: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos habló desde un evento en Ciudad del Cabo sobre los retos que ha enfrentado el acuerdo de paz a 10 años de su firma, especialmente en la implementación de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.

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Redacción Política
AME3131. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/07/2026.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante la charla ‘Una segunda oportunidad sobre la tierra‘ este domingo, en el marco del Festival Gabo de Periodismo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
AME3131. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/07/2026.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante la charla ‘Una segunda oportunidad sobre la tierra‘ este domingo, en el marco del Festival Gabo de Periodismo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
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En medio de su gira internacional, el expresidente Juan Manuel Santos pasó por Ciudad del Cabo para encabezar el discurso de la 24.ª Conferencia Anual Nelson Mandela, una plataforma internacional de diálogo público y debate crítico organizada cada año por la Nelson Mandela Foundation. Desde allí se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, que ha enfrentado diferentes retos en los últimos meses.

El exmandatario aseguró que muchas comunidades de toda Colombia siguen esperando que se cumpla plenamente lo que firmamos, debido a que considera que “la implementación del Acuerdo de Paz por parte de los dos últimos gobiernos ha dejado mucho que desear”; por eso aseguró que es importante alzar la voz y “exigir su plena implementación”.

Lea: Santos asegura que gobierno de De la Espriella quiere "deslegitimar el Acuerdo de Paz"

Se refirió a los grupos disidentes que tomaron fuerza tras la firma del acuerdo. De estos asegura que las organizaciones criminales y otros actores armados han ampliado su presencia territorial, financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, lo que los ha “convertido en mafias muy bien conectadas y coordinadas […] Sus acciones no responden a motivaciones políticas”.

Considera que algunos de sus rivales políticos, por razones políticas y “en una cínica distorsión de la verdad, intentan sostener que esto es resultado del Acuerdo de Paz de 2016”. Santos asevera que el crecimiento de estos grupos armados ocurre por “todo lo contrario. La falta de voluntad política y de capacidad de los dos últimos gobiernos para implementarlo plenamente, a pesar de su obligación constitucional de hacerlo, es la principal causa de nuestros problemas actuales”.

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El expresidente estuvo en varios eventos en medio de su gira internacional para hablar sobre la implementación del acuerdo en Reino Unido, España y Sudáfrica. En su intervención, durante el World in Progress Barcelona 2026, el exmandatario cuestionó las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, en el Consejo de Seguridad que discutió la verificación a los puntos del Acuerdo. “Esto se debe a una política del Gobierno de tratar de reescribir la historia y deslegitimar el Acuerdo de Paz”, señaló Santos.

Y en el evento realizado en Londres por el Bar Council (organización que representa a los abogados litigantes en Reino Unido), el exmandatario habló de los aprendizajes del proceso en relación con los retos de las negociaciones en Ucrania y “los desafíos de conciliar la justicia con la búsqueda de una paz sostenible”.

“Vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado”, señaló Santos en una intervención hace algunas semanas, en la que criticó la reducción de los montos destinados a la implementación. Y agregó que “cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento. Pero la polarización (…) ha llevado a esa discusión”.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Alberto(3788)Hace 11 horas
    Le asiste toda la razón. Fue una actitud mezquina y canalla, y lo que viene con el siniestro Mamarracho Farolero es mucho peor.
  • pedrito(59003)Hace 11 horas
    La implementacion de los acuerdo de los tres ultimos gobiernos ha dejado mucho que desear. El unico gobierno, aun en pandemia, que medio le metio la ficha fue la del inepto de Duque y porque era un inepto. Esos acuerdo ha servido solo para beneficio de los funcionarios de la JEO ("vivir sabroso") y de las farc. No mas
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 12 horas
    El estadista J.M. Santos criticará a Duque que hizo trizas la paz pero criticar a Petro no tiene porqué si hasta puso a marchar la reforma agraria. Tal vez se refiere al tonto de Abelardo
  • Diana cp(85842)Hace 12 horas
    Menos mal tartufo inmundo porque esa farsa que ud hizo sin permiso en La Habana nos alejó de la paz y solo sirvió para revivir grupos terroristas que ya estaban derrotados y crear nuevos como Pachencas, Clanes del golfo, disidencias, Calarcas, Mordiscos etc… y fue porque ud corrupto antidemócrata le entregaron el país con 45mil hcts de coca y bajando y lo devolvió con 250mil hctas y subiendo, tartufo cínico
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