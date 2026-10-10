"Se acabó el tiempo de jugar a los congelados": De la Espriella lanza mensaje a criminales

En el discurso del presidente se abordaron ejes clave como la seguridad, paz y el rol que los veteranos tendrán en su Gobierno. Y es que quienes integraron las tropas de las FF. MM. fueron parte activa de su…

Desde Cartagena el presidente Abelardo de la Espriella remarcó este sábado su mensaje a los grupos criminales: no habrá impunidad y las operaciones no cesarán. Así lo detalló el jefe de Estado durante la conmemoración del día del Veterano, acto en el que entregó honores a un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia.

En el discurso del presidente se abordaron ejes clave como la seguridad, paz y el rol que los veteranos tendrán en su Gobierno. Y es que quienes integraron las tropas de las FF. MM. fueron parte activa de su campaña, ligados especialmente a su discurso entorno a la seguridad y la recuperación territorial. Fue por ello que dijo, en la apertura de su acto, sentirse "honrado" de la confianza que han entregado para comandar a las tropas.

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Mientras el desarrollo del acto, De la Espriella aseguró que "una fuerza profesional necesita algo más que entrenamiento y armamento; necesita una dirección política firme y clara, un liderazgo patriótico que los inspire, que los defienda y los acompañe. Esa responsabilidad em corresponde como Presidente y como comandante supremo de las Fuerzas Armadas". Por ello, entregó un respaldo a las operaciones que hoy se desarrollan contra el crimen organizado, una apuesta clave en su programa de gobierno.

"Confío plenamente en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra Policía, en nuestro Ejército, nuestra Armada y la Fuerza Aérea. Conozco la proporción de la responsabilidad que les he entregado", afirmó De la Espriella. Acto seguido resaltó que asumirá la responsabilidad de guiar a las instituciones castrenses: "El pueblo colombiano y nuestra fuerza pública conoce mi decisión irrenunciable. Vamos a derrotar al narcoterrorismo y al crimen con la ayuda de Dios y los héroes de la patria", dijo.

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El presidente Abelardo De La Espriella honra su legado y reafirma su compromiso con quienes lo dieron todo por Colombia. pic.twitter.com/BHT33ZetUJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 10, 2026

En su discurso fue claro al señalar que "para lograrlo se necesita inteligencia, tecnología, recursos, movilidad, información y coordinación. Pero nada de eso es suficiente si no hay voluntad política y a mi esa voluntad política no me va a faltar ni un solo minuto porque al igual que todos los soldados y policías de la patria estoy dispuesto a ofrenda mi vida por reconstruir a la patria":

Fue tras ello que envió, nuevamente, un mensaje a todas las organizaciones criminales de Colombia. "Se acabó el tiempo de jugar a los congelados y de las contemporizaciones. Los que continúen asesinando, secuestrando, extorsionando, haciendo minería ilegal, atacando a la población o reclutando niños tendrán que padecer la acción implacable de unas fuerzas militares y de Policía decididas para acabar con ellos. No habrá descanso en esa tarea", dijo de forma vehemente.

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Esas palabras se suscriben a las estrategias que desde su despacho, en coordinación con los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, han trazado para establecer lo que denominaron como un estatuto antiterrorista. Esa propuesta que tendrá que llegar al Congreso en los próximos días. Según documentó El Espectador, el articulado pretende establecer puntos para la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, para lo cual se establecen unos listados que, además, incluirían personas.

Esta medida le permitiría bombardear a estructuras designadas como terroristas, algo que ahora mismo se limita en la normatividad a los que se conocen como grupos armados organizados. Para ello, se delineó una ruta con la que el Consejo Nacional de Seguridad será el que determine el ingreso a estos listados. Y para su ejecución se implementará la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, cuyo despacho dependerá directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia

A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición.



Tres precisiones sobre el estatuto antiterrorista:



1. Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho… https://t.co/aYTdFuIf47 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

Otro punto da una gabela jurídica al mandatario que está relacionado con el control de criptoactivos. En efecto, en el estatuto antiterrorista se planteó que las personas y firmas que trabajen en esta línea de negocio deben contar con unas licencias, cuya forma de entregarse delineará el Ejecutivo. En el acto de Cartagena el presidente indicó en que "todos los soldados y policías de la República cuentan con el respaldo institucional que corresponde". Y siguiendo esa línea, indicó: "Desde esta tribuna vuelvo a notificar a los terroristas: tienen abierta la posibilidad de abandonar las armas, someterse a la justicia y responder por sus crímenes ante los jueces de la República".

Finalmente dijo en ese mismo evento que "la paz verdadera no consiste en que el Estado renuncie a su autoridad. Consiste en que ningún colombiano tenga que seguir sometido a la barbarie del terrorismo". En esta misma jornada lideró una reunión de seguridad, también en la capital de Bolívar, en la que participaron el ministro de Defensa, Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el ministro de Justicia, Iván Cancino, y una delegación de la Dirección Nacional de Inteligencia. También estuvieron altos mandos de las Fuerzas Militares.

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