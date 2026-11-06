Se alista nuevo embajador de la “clase política tradicional” en el servicio exterior 

El ministerio de Relaciones Exteriores designó a Amaury Rafael García Burgos como nuevo embajador en Uruguay, tal como lo había anticipado El Espectador y ya hizo la declaración de conflicto de intereses en Función Pública. Con este ya son aproximadamente ocho los nombramiento de la clase política en el servicio exterior. García, quien es médico ginecólogo y oncólogo de profesión, hermano de la exsenadora del Partido Conservador Nora García y estuvo detenido en prisión domiciliaria luego de ser superintendente de Subsidio Familiar en 2001. …

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El ministerio de Relaciones Exteriores designó a Amaury Rafael García Burgos como nuevo embajador en Uruguay, tal como lo había anticipado El Espectador y ya hizo la declaración de conflicto de intereses en Función Pública. Con este ya son aproximadamente ocho los nombramiento de la clase política en el servicio exterior. García, quien es médico ginecólogo y oncólogo de profesión, hermano de la exsenadora del Partido Conservador Nora García y estuvo detenido en prisión domiciliaria luego de ser superintendente de Subsidio Familiar en 2001. Nora García es una de las mujeres con mayor trascendencia política en el partido Conservador y de hecho, actualmente su hijo, Marcos Daniel Pineda, ocupa un escaño en el Senado con ese partido.

Uruguay se suma a otros países, entre ellos España, Francia, Italia y Australia, en los que el presidente Abelardo de la Espriella que llegó al poder con la promesa de gobernar junto a “los nunca” —personas sin trayectoria burocrática en el Estado—, pero parece seguir una línea similar a la de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro, en la designación de funcionarios para el servicio exterior.

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Como ha documentado este diario, varios de los cambios previstos en embajadas estratégicas de Colombia estarían en manos de figuras vinculadas a la política tradicional, precisamente, de aquellos a quienes desde el Ejecutivo suelen referirse como “los de siempre”. El movimiento anterior al nombramiento de García, fue el de la representación diplomática en Italia.

Se trató de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, quien cuenta con experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe y llega a la embajada colombiana en Roma. Su nombramiento también tiene un vínculo político: es hermano de Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador, quien ocupó durante más de 30 años una curul en el Congreso en representación de esa colectividad.

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La llegada de figuras con trayectoria en la política tradicional al servicio exterior, así como de personas cercanas a dirigentes de ese sector, no se limita al Partido Conservador. Entre los próximos nombramientos también aparecen representantes de colectividades que hoy integran la coalición de Gobierno, cuya bancada reúne más de 180 escaños entre Senado y Cámara.

En ese grupo figura el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, de origen liberal. El exmandatario departamental asumiría la representación colombiana en Francia, una vez reciba el beneplácito del gobierno de Emmanuel Macron. Además, en Israel, ya posesionada está Tania Gilinski, quien es miembro de la familia Gilinski y cuenta con uno de los grupos económicos más poderosos del país.

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