Embajadora en EE. UU. se reunió con la enviada del Escudo de las Américas: esto hablaron

La reunión ocurrió en la oficina de Noem y se da en medio de una movida agenda de la embajadora con…

La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas ya generó movimientos directos en Washington D. C., aunque sus implicaciones en el país todavía no son claras. Este lunes, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, se reunió con Kristi Noem, la enviada especial del presidente Donald Trump para esa estrategia, y dialogaron en torno al papel que cumplirá el país en esa iniciativa para combatir el crimen organizado transnacional.

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La reunión ocurrió en la oficina de Noem y se da en medio de una movida agenda de la embajadora con funcionarios estadounidenses. En los últimos días, Araújo presentó credenciales y se reunió con una delegación del Departamento de Guerra de la administración Trump. Como en ese momento, este diálogo es clave en materia de seguridad regional.

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Ambassador María Consuelo Araújo met with Special Envoy for the Shield of the Americas, Kristi Noem (@EnvoyNoem), ahead of today’s Shield of the Americas Meeting. Their discussions focused on advancing President @ABDELAESPRIELLA's priorities for the bilateral relationship:… pic.twitter.com/4ggn2YLHPE — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 14, 2026

«El encuentro se centró en avanzar las prioridades definidas por el presidente Abelardo de la Espriella para la relación bilateral, fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y consolidar las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad», informó la embajada colombiana.

En ese diálogo, Noem fue clara en que Estados Unidos estará dispuesto a «profundizar el diálogo con el sector privado y promover una mayor inversión en Colombia». El mismo canciller Omar Bula ha sido claro en que entre los principios orientadores de su Ministerio de Relaciones Exteriores están «la diplomacia comercial y económica proactivas», así como «beneficiar les empresas colombianas, crear empleo y reactivar [la] economía».

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Eso sí, la seguridad es un tema central, especialmente en los lazos con Estados Unidos. Posterior a ese encuentro con la funcionaria estadounidense, la embajadora participó en una reunión del Escudo de las Américas en la que también estuvo presente el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. El centro de ese encuentro fue «avanzar en la cooperación regional frente a los desafíos compartidos de seguridad y traducir la renovada confianza y cooperación en resultados concretos».

Ambassador Araújo joined the Shield of the Americas Meeting, hosted by @EnvoyNoem and @WHAAsstSecty

to advance regional cooperation on shared security priorities and the broader effort to translate renewed confidence and cooperation into tangible results.@CancilleriaCol… https://t.co/LaWRtBrdOH — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 14, 2026

A la fecha, no se conoce a profundidad qué fue lo que firmó entre el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Aunque se ha hablado de operaciones conjuntas en territorio colombiano —lo que incluiría a Ecuador, como confirmó Gian Carlo Loffredo, su homólogo en ese país—, todavía no existe claridad sobre cómo serían. Incluso, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ha sido claro en que cualquier tipo de operativo de tropas estadounidenses en territorio colombiano necesitaría aprobación previa del Legislativo.

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No es la primera vez que Noem se reúne con funcionarios colombianos. Para marzo de 2025, pasó por Bogotá cuando era la secretaria de Seguridad de Estados Unidos y se reunió con el entonces presidente Gustavo Petro y su canciller en ese momento, Laura Sarabia. En ese momento, dijo que ayudarían a Colombia a “detectar e impedir que delincuentes y terroristas intenten cruzar sus fronteras” y dialogaron sobre comercio, narcotráfico y trata de personas.

Si bien la visita fue para suavizar las relaciones entre la administración de ese momento y Trump, estas siguieron escalando. Ahora, el panorama es diferente, pues la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en Barranquilla, mostró la cercanía entre los altos funcionarios estadounidenses y el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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